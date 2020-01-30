Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления

Глава государства поручил рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбления. В декабре члены СПЧ попросили Путина увольнять чиновников за хамство

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление и усовершенствовать механизмы опровержения ложной информации. Такое поручение он дал по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сообщается на сайте Кремля.

Ответственными глава государства назначил премьер-министра Михаила Мишустина и главу администрации президента Антона Вайно. Срок исполнения поручения — 1 июля текущего года. В документе не уточняется, за какие именно оскорбления и в чей адрес предлагается ужесточить наказание.

Кроме того, Генпрокуратура совместно с Роскомнадзором и при участии Верховного суда до 1 июня должна будет усовершенствовать судебную практику по уголовным делам, которые были возбуждены из-за публикаций в Сети информации, порочащей честь или достоинство гражданина.

В середине декабря состоялось заседание Совета по правам человека, на котором Путин поддержал идею члена СПЧ Кирилла Кабанова увольнять чиновников, которые хамят и оскорбляют обратившихся к ним граждан. «Если человек пришел на работу в органы власти, да еще хамит и людей оскорбляет, то ему там не место», — сказал тогда президент. Для этого необходимо «перестроить» уже действующую в КоАП статью об оскорблениях чести и достоинства (ст. 5.61), отметил он. По словам главы государства, УК также предусмотрено наказание за оскорбления, однако практику применения таких статей после консультаций с юристами «следует пересмотреть».