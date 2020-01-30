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Политика ,  
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Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления

Глава государства поручил рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбления. В декабре члены СПЧ попросили Путина увольнять чиновников за хамство
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление и усовершенствовать механизмы опровержения ложной информации. Такое поручение он дал по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сообщается на сайте Кремля.

Ответственными глава государства назначил премьер-министра Михаила Мишустина и главу администрации президента Антона Вайно. Срок исполнения поручения — 1 июля текущего года. В документе не уточняется, за какие именно оскорбления и в чей адрес предлагается ужесточить наказание.

Кроме того, Генпрокуратура совместно с Роскомнадзором и при участии Верховного суда до 1 июня должна будет усовершенствовать судебную практику по уголовным делам, которые были возбуждены из-за публикаций в Сети информации, порочащей честь или достоинство гражданина.

В середине декабря состоялось заседание Совета по правам человека, на котором Путин поддержал идею члена СПЧ Кирилла Кабанова увольнять чиновников, которые хамят и оскорбляют обратившихся к ним граждан. «Если человек пришел на работу в органы власти, да еще хамит и людей оскорбляет, то ему там не место», — сказал тогда президент. Для этого необходимо «перестроить» уже действующую в КоАП статью об оскорблениях чести и достоинства (ст. 5.61), отметил он. По словам главы государства, УК также предусмотрено наказание за оскорбления, однако практику применения таких статей после консультаций с юристами «следует пересмотреть».

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Законопроекты об ответственности чиновников за унижения граждан в прошлом году уже вносили депутаты Госдумы от фракций ЛДПР и КПРФ. В качестве наказания в нижней палате парламента предлагали ввести штрафы от 10 тыс. до 30 тыс. руб. или профессиональную дисквалификацию на срок до трех лет. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности тогда не поддержала законопроект. В пояснительной записке к документу отмечалось, что оскорбления представителей власти в адрес граждан «не редкость», что говорит о неуважении к народу, «который согласно Конституции является носителем суверенитета и единственным источником власти». 

Идеи о наказании госслужащих за хамство в отношении граждан появились после принятия в конце марта законов, предусматривающих ответственность за оскорбление общества, власти и госсимволов, а также за распространение фейковых новостей. Закон об оскорблении власти предусматривает штраф до 100 тыс. руб. за первое нарушение, до 200 тыс. руб. или арест на 15 суток — за повторное. Кроме того, сайты с оскорблениями блокируются Роскомнадзором. За распространение фейковых новостей гражданам грозит штраф до 100 тыс. руб., а юридическим лицам — до 500 тыс. руб. Если фейковые новости привели к смерти человека, вреду здоровью или нарушению общественного порядка — до 400 тыс. и 1,5 млн руб. Оба закона вызывали критику. В частности, как отмечал глава СПЧ Михаил Федотов, новые правила нарушают свободу слова.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Владимир Путин, оскорбления
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