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Путин поддержал идею о наказании чиновников за оскорбление граждан
Предложение увольнять таких чиновников прозвучало на заседании Совета по правам человека. «Если человек пришел на работу в органы власти, да еще хамит и людей оскорбляет, то ему там не место», — согласился Путин

Президент России Владимир Путин согласился с идеей о наказании чиновников, которые позволяют себе оскорблять граждан. Речь об этом зашла во вторник на заседании Совета по правам человека (СПЧ).

Один из участников заседания, член СПЧ Кирилл Кабанов предложил ввести ответственность для таких чиновников, предусматривающую в том числе увольнение. Путин положительно оценил эту идею.

«Если человек пришел на работу в органы власти, да еще хамит и людей оскорбляет, то ему там не место. Я с этим полностью согласен», — сказал Путин (цитата по ТАСС). Он предложил «отрегулировать» этот вопрос.

Политика
Путин потребовал от властей исключить чванство и хамство к гражданам

Ранее глава государства говорил о недопустимости чванства и хамства со стороны чиновников в отношении граждан. Заявление прозвучало на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области. Как отметил тогда Путин, «на любом уровне власти нужно напрочь исключить всякое чванство и хамство». «К сожалению, люди и с этим сталкиваются. Удивительно, но факт», — отметил президент.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Владимир Путин, чиновники, оскорбление
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