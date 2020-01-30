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Мишустин потребовал от министров доступно объяснять людям свои действия

У людей не должно возникать неверных «трактовок», которые касаются решений правительства, заявил Михаил Мишустин. «Неправильные вопросы» уже возникли из-за планов властей снизить размер прожиточного минимума, напомнил он
Михаил Мишустин (справа) (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости объяснять действия правительства, чтобы у населения не возникало недопонимания. «Необходимо разъяснять людям то, что мы делаем, доступно и вовремя, чтобы не возникало неправильных трактовок и, если хотите, недопонимания наших действий», — сказал премьер-министр на заседании правительства в четверг, 30 января.

В качестве примера такого недопонимания Мишустин привел ситуацию с разработанным Минтрудом проектом приказа о снижении размера прожиточного минимума, который был опубликован 28 января. В частности, «Газета.ру» указывала на то, что к величине прожиточного минимума привязаны многие социальные выплаты, от нее зависит размер различных пособий и субсидий, а ИА Regnum со ссылкой на одного из депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга назвало возможной причиной снижения прожиточного минимума нежелание повышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ). На следующий день Минтруд разъяснил, что снижение прожиточного минимума не повлияет на размер социальных выплат.

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«К сожалению, у нас это было не так интерпретировано средствами массовой информации», — сказал премьер-министр, указав, что уже при публикации проекта документа надо было разъяснить, что его принятие никак не скажется на размере социальных выплат, а из-за отсутствия такого разъяснения «у людей возникли вопросы». «Тут не к министру претензии, а больше к работе пресс-службы, которая, когда увидела, что происходит, должна была проинформировать либо своего руководителя, либо аппарат правительства», — заявил Мишустин.

Вторым примером «недопонимания» он назвал появление в СМИ сообщений о том, что сотрудники правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность, в том числе МВД и ФСБ, к 2024 году получат онлайн-доступ к различным конфиденциальным данным россиян.

«Это совсем не соответствует действительности, об этом и разговора не было. Нужно было подробно и быстро объяснить людям, что речь в данном случае не идет об ущемлении их прав и свобод, а исключительно об автоматизации этого доступа в электронном виде. Но кто-то не так это трактовал, и потом эта информация искаженным образом была доведена до СМИ», — сказал Мишустин.

В связи с этим глава правительства попросил своих заместителей и министров обеспечить в подобных случаях «прямую, быструю, оперативную реакцию» своих пресс-служб и координацию этой работы с правительством.

Величина прожиточного минимума на душу населения в России устанавливается каждый квартал исходя из стоимости набора продуктов и товаров, входящих в потребительскую корзину. Из-за сезонного снижения потребительских цен на ряд продуктов (например, цена на картофель уменьшилась на 25,8%, белокочанную капусту — на 18,2%, морковь — на 29,3%, свеклу — на 19,6%, репчатый лук — на 27,4%) Минтруд предложил снизить величину прожиточного минимума в четвертом квартале 2019 года.

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Согласно проекту приказа министерства, прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал года на душу населения составит 10 609 руб., что на 3,7% ниже величины третьего квартала (11 012 руб.). Величина прожиточного минимума в четвертом квартале снижалась и в предыдущие годы: в 2015 году — на 2,3%, в 2016-м — на 2%, в 2017-м — на 5,2%, в 2018-м — на 2,3%.

Однако на размер устанавливаемых для населения пособий и социальных выплат величина прожиточного минимума за четвертый квартал не влияет, размер этих выплат устанавливается исходя из величины прожиточного минимума за второй квартал года, поскольку он наиболее приближен к среднегодовой величине показателя. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) также устанавливается исходя из прожиточного минимума за второй квартал.

Авторы: Евгений Калюков, Юлия Старостина
Теги: Михаил Мишустин
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