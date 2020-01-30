Мишустин потребовал от министров доступно объяснять людям свои действия

У людей не должно возникать неверных «трактовок», которые касаются решений правительства, заявил Михаил Мишустин. «Неправильные вопросы» уже возникли из-за планов властей снизить размер прожиточного минимума, напомнил он

Михаил Мишустин (справа) (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости объяснять действия правительства, чтобы у населения не возникало недопонимания. «Необходимо разъяснять людям то, что мы делаем, доступно и вовремя, чтобы не возникало неправильных трактовок и, если хотите, недопонимания наших действий», — сказал премьер-министр на заседании правительства в четверг, 30 января.

В качестве примера такого недопонимания Мишустин привел ситуацию с разработанным Минтрудом проектом приказа о снижении размера прожиточного минимума, который был опубликован 28 января. В частности, «Газета.ру» указывала на то, что к величине прожиточного минимума привязаны многие социальные выплаты, от нее зависит размер различных пособий и субсидий, а ИА Regnum со ссылкой на одного из депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга назвало возможной причиной снижения прожиточного минимума нежелание повышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ). На следующий день Минтруд разъяснил, что снижение прожиточного минимума не повлияет на размер социальных выплат.

«К сожалению, у нас это было не так интерпретировано средствами массовой информации», — сказал премьер-министр, указав, что уже при публикации проекта документа надо было разъяснить, что его принятие никак не скажется на размере социальных выплат, а из-за отсутствия такого разъяснения «у людей возникли вопросы». «Тут не к министру претензии, а больше к работе пресс-службы, которая, когда увидела, что происходит, должна была проинформировать либо своего руководителя, либо аппарат правительства», — заявил Мишустин.

Вторым примером «недопонимания» он назвал появление в СМИ сообщений о том, что сотрудники правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность, в том числе МВД и ФСБ, к 2024 году получат онлайн-доступ к различным конфиденциальным данным россиян.