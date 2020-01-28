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Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб. Это следует из проекта приказа министерства, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.

Для трудоспособного населения предлагается установить прожиточный минимум в размере 11 510 руб., для детей — 10 383 руб., а для пенсионеров — 8788 руб.

В пояснительной записке к проекту уточняется, что величину прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года по сравнению с третьим кварталом того же года предлагается уменьшить на душу населения на 3,7% (было 11 012 руб.). Для отдельных категорий величина прожиточного минимума снизится следующим образом:

  • для трудоспособного населения — 3,6% (было 11 942 руб.);
  • для детей — 4,2% (было 10 838 руб.);
  • для пенсионеров — на 3,3% (было 9090 руб.).

Как объяснили в Минтруде, снижение связано с уменьшением средних потребительских цен на картофель и овощи, которые составляют существенную часть продуктового набора потребительской корзины.

Уточняется, что по отношению к предыдущему кварталу 2019 года цена на картофель снизилась на 25,8%, на белокочанную капусту — на 18,2%, на морковь — на 29,3%, свеклу — на 19,6%, а на репчатый лук — на 27,4%. Кроме того, снизились цены на сахар и на продовольственные товары.

Путин нашел недостатки в формировании потребительской корзины россиян
Экономика

Потребительская корзина — это минимальный набор продуктов, товаров и услуг, необходимый для здоровой жизни. Исходя из стоимости потребительской корзины и расходов на обязательные платежи Минтруд каждый квартал рассчитывает величину прожиточного минимума. Действующий состав потребительской корзины не пересматривался с 2012 года. 22 января президент России Владимир Путин заявил, что он должен быть скорректирован за счет увеличения доли овощей, фруктов, рыбы и мяса.

Теги: Минтруд, прожиточный минимум
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