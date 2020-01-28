Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб. Это следует из проекта приказа министерства, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.

Для трудоспособного населения предлагается установить прожиточный минимум в размере 11 510 руб., для детей — 10 383 руб., а для пенсионеров — 8788 руб.

В пояснительной записке к проекту уточняется, что величину прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года по сравнению с третьим кварталом того же года предлагается уменьшить на душу населения на 3,7% (было 11 012 руб.). Для отдельных категорий величина прожиточного минимума снизится следующим образом:

для трудоспособного населения — 3,6% (было 11 942 руб.);

для детей — 4,2% (было 10 838 руб.);

для пенсионеров — на 3,3% (было 9090 руб.).

Как объяснили в Минтруде, снижение связано с уменьшением средних потребительских цен на картофель и овощи, которые составляют существенную часть продуктового набора потребительской корзины.