Минтруд сообщил о сохранении размера соцвыплат для россиян

Снижение прожиточного минимума не повлияет на размер соцвыплат. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минтруда России.

В ведомстве уточнили, что для установления размеров отдельных социальных выплат применяется величина прожиточного минимума за II квартал предыдущего года. Эта цифра считается наиболее приближенной к среднегодовой величине прожиточного минимума.

Ранее стало известно, что Минтруд предложил снизить размер прожиточного уровня. Для трудоспособного населения в четвертом квартале 2019 года предлагалась установить прожиточный минимум в размере 11 510 руб., что на 3,6% ниже, чем в предыдущем квартале, для детей — 10 383 руб. (на 4,2%), а для пенсионеров — 8788 руб. (на 3,3%).

Снижение в ведомстве объяснили уменьшением стоимости продуктов питания, используемых при исчислении величины прожиточного минимума. Отмечалось, что за три месяца упала цена на картофель на 25,8%, на белокочанную капусту — на 18,2%, на морковь — на 29,3%, свеклу — на 19,6%, а на репчатый лук — на 27,4%.

