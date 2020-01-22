Путин нашел недостатки в формировании потребительской корзины россиян

В структуре действующей потребительской корзины недостаточно овощей, фруктов, рыбы и мяса, считает Владимир Путин. Минимально необходимый набор продуктов, товаров и услуг должен быть пересмотрен

Структура потребительской корзины должна быть скорректирована с учетом увеличения в ней доли овощей, фруктов, рыбы и мяса, заявил президент России Владимир Путин. Действующая корзина не пересматривалась с 2012 года, хотя согласно закону она должна устанавливаться каждые пять лет.

«По мнению специалистов, структура нуждается в совершенствовании, потому что там картофель, жиры, хлебобулочные изделия большую часть занимают, а овощи, фрукты, рыба и мясо не занимают должного места, поэтому она, безусловно, подлежит пересмотру», — сказал глава государства на встрече с представителями общественности в городе Усмань Липецкой области (цитата по ТАСС).

Потребительская корзина — это минимальный набор продуктов, товаров и услуг, необходимый для здоровой жизни. Исходя из стоимости потребительской корзины и расходов на обязательные платежи Минтруд каждый квартал рассчитывает величину прожиточного минимума, от которого зависит минимальный размер оплаты труда (МРОТ). С 1 января 2020 года минимальная зарплата в России составляет 12 130 руб.

С мая 2018 года МРОТ был доведен до величины прожиточного минимума. Теперь его каждый год будут устанавливать на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года. Также президент предложил зафиксировать в Конституции, что минимальный размер оплаты труда не может быть менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране.