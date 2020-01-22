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Экономика ,  
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Путин нашел недостатки в формировании потребительской корзины россиян

В структуре действующей потребительской корзины недостаточно овощей, фруктов, рыбы и мяса, считает Владимир Путин. Минимально необходимый набор продуктов, товаров и услуг должен быть пересмотрен

Структура потребительской корзины должна быть скорректирована с учетом увеличения в ней доли овощей, фруктов, рыбы и мяса, заявил президент России Владимир Путин. Действующая корзина не пересматривалась с 2012 года, хотя согласно закону она должна устанавливаться каждые пять лет.

«По мнению специалистов, структура нуждается в совершенствовании, потому что там картофель, жиры, хлебобулочные изделия большую часть занимают, а овощи, фрукты, рыба и мясо не занимают должного места, поэтому она, безусловно, подлежит пересмотру», — сказал глава государства на встрече с представителями общественности в городе Усмань Липецкой области (цитата по ТАСС).

Потребительская корзина — это минимальный набор продуктов, товаров и услуг, необходимый для здоровой жизни. Исходя из стоимости потребительской корзины и расходов на обязательные платежи Минтруд каждый квартал рассчитывает величину прожиточного минимума, от которого зависит минимальный размер оплаты труда (МРОТ). С 1 января 2020 года минимальная зарплата в России составляет 12 130 руб.

С мая 2018 года МРОТ был доведен до величины прожиточного минимума. Теперь его каждый год будут устанавливать на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года. Также президент предложил зафиксировать в Конституции, что минимальный размер оплаты труда не может быть менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране.

Сейчас потребительская корзина предусматривает в среднем на одного взрослого человека в год 126,5 кг хлебобулочных изделий, 290 кг молока и молочных продуктов, 100,4 кг картофеля, 114,6 кг овощей, 60 кг фруктов, 58,6 кг мяса, 18,5 кг рыбы, а также 23,8 кг сахара и кондитерских изделий. В структуру корзины входят непродовольственные товары — одежда, обувь, головные уборы, белье, школьные принадлежности, лекарства, а также услуги — электроэнергия, водоснабжение, транспортные услуги и др.

В сентябре 2019 года бывший премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минэкономразвития и Роспотребнадзору проработать вопрос о постепенном переходе с 2021 года к формированию потребительской корзины исходя из базового набора продуктов, позволяющего сформировать полноценный рацион здорового питания. Экс-министр труда и соцзащиты Максим Топилин говорил о планах принять проект новой потребительской корзины в весеннюю сессию Госдумы в 2020 году.

Треть расходов российских семей (34,3%) уходит на питание, следует из результатов исследования Росстата о рационе питания населения за 2018 год. Больше всего на еду тратят семьи, состоящие из пенсионеров (40,6%), и многодетные (38,9%).

Автор: Юлия Старостина
Теги: Минтруд РФ, прожиточный минимум, МРОТ
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