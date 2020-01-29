СМИ узнали об идее министра связи дать силовикам доступ к данным россиян

Речь идет о государственных данных, информации операторов мобильной связи, поставщиков интернет-услуг и банков. Сейчас онлайн-доступ возможен только по решению суда, однако они редко отказывают силовикам

Максут Шадаев (Фото: digital.gov.ru / Global Look Press)

Сотрудники правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность (в том числе МВД и ФСБ), к 2024 году получат онлайн-доступ к различным конфиденциальным данным россиян. Об этом говорится в презентации нового министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева, которую он 27 января представил на заседании рабочей группы Госсовета. С копией документа ознакомились «Ведомости», его подлинность подтвердили два участника совещания.

Презентация посвящена «стратегии развития цифровой экономики в интересах граждан, бизнеса» и власти. В ней, в частности, поднята тема доступа силовиков к государственным данным, информации операторов мобильной связи, поставщиков интернет-услуг и банков.

Сейчас правоохранительные органы могут получить доступ к конфиденциальным данным — записям разговоров, СМС-сообщениям, сообщениям в мессенджерах, банковской информации и т.д. — по решению суда, пояснил газете управляющий партнер юридической компании «Коблев и партнеры» Руслан Коблев. Он поддержал идею Шадаева, уточнив, что суды редко отказывают силовикам. Главное, по его мнению, организовать возможность посмотреть в базе, какой сотрудник, «когда и зачем к такой информации обращался».

Впрочем, по мнению руководителя международной практики группы «Агора» Кирилла Коротеева, инициатива министра не может быть исполнена без изменения Конституции. Управляющий партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Рустам Курмаев с этим не согласился. Он отметил, что ограничение конституционных прав, согласно статье 55 Конституции, возможно в случае необходимости «защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».