Туск заявил, что до окончания переговоров по Украине «все еще далеко»

Премьер Польши счел важным участие США в гарантиях безопасности Украины, но считает, что «до завершения переговоров еще далеко». Трамп продолжает переговоры о мире, он встретился с Зеленским и дважды созвонился с Путиным

Дональд Туск (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Исход конфликта на Украине будет зависеть от сохранения единства Запада и Киева, а разобщенность может привести к их поражению. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в соцсети X.

«Заявление об участии США в гарантиях безопасности — это успех. Но до завершения переговоров еще далеко», — написал премьер Польши.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи во Флориде затронули тему гарантий безопасности для Киева. Так, украинский лидер выступил за предоставление таких гарантий со стороны Штатов сроком до 50 лет, отмечая, что конфликт длится уже почти 15. По его словам, американский президент сообщил, что подумает над просьбой. Россия считает, что гарантии безопасности должны быть предоставлены всем сторонам.

Зеленский в разговоре с украинскими журналистами анонсировал ряд встреч с европейской и американской сторонами в ближайшее время. «Мы договорились с президентом Трампом, что он примет нас, возможно, в Вашингтоне, также европейских лидеров и украинскую делегацию в январе», — сказал он.

Встреча лидеров США и Украины прошла 28 декабря в штате Флорида на территории поместья «Мар-а-Лаго», принадлежащего Трампу. Основной темой обсуждения стал мирный план из 20 пунктов, который был предложен украинской стороной после разработки американского, изначально состоявшего из 28-ми. Трамп созвонился с президентом России Владимиром Путиным дважды — до встречи с Зеленским и после.

И Киев, и Вашингтон, называли непростым один из ключевых тем урегулирования — вопрос о территориях. Россия настаивает на выводе ВСУ с Донбасса, указывал Путин. «Войска Украины уйдут с занимаемых ими территорий — тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут — тогда мы добьемся этого боевыми действиями», — говорил глава государства.