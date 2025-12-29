Зеленский анонсировал встречу делегаций Украины и Европы в Вашингтоне

Переговоры в Вашингтоне должны пройти в январе. Зеленский также рассказал, что в ближайшие недели должны пройти встречи команд США и Украины для завершения обсуждения поднимаемых вопросов

Украинский лидер Владимир Зеленский и американский президент Дональд Трамп договорились провести в январе встречу с украинской делегацией и европейскими лидерами в Вашингтоне. Об этом Зеленский заявил на совместной конференции по итогам переговоров в США.

«Мы согласились, что наши команды встретятся в ближайшие недели, чтобы финализировать все обсуждавшиеся вопросы. Мы договорились с президентом Трампом, что он примет нас, возможно, в Вашингтоне, также европейских лидеров и украинскую делегацию в январе», — сказал он.

Встреча лидеров США и Украины прошла в штате Флорида на территории поместья Мар-а-Лаго, принадлежащего Трампу. Основной темой обсуждения стал мирный план из 20 пунктов, разработанный украинской стороной.

По словам Трампа, осталось еще 1-2 ключевые проблемы, которые необходимо решить. Общий прогресс на переговорах составил 95%, отметил президент.

После переговоров политики созвонились по видеосвязи с европейскими лидерами Франции, Германии, Италии, Польши и генеральным секретарем НАТО. Разговор с лидерами Европы продлился час. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о «хорошем прогрессе» по итогам встречи и добавила, что европейцы готовы сотрудничать с Украиной и США для закрепления прогресса.

До переговоров, 27 декабря, Трампом Зеленский уже проводил переговоры с европейскими лидерами. Фон дер Ляйен, также участвовавшая в разговоре, отметила, что Евросоюз приветствует все усилия, «ведущие к достижению нашей общей цели — справедливого и прочного мира, который сохранит суверенитет и территориальную целостность Украины».