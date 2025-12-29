 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский анонсировал встречу делегаций Украины и Европы в Вашингтоне

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Переговоры в Вашингтоне должны пройти в январе. Зеленский также рассказал, что в ближайшие недели должны пройти встречи команд США и Украины для завершения обсуждения поднимаемых вопросов

Украинский лидер Владимир Зеленский и американский президент Дональд Трамп договорились провести в январе встречу с украинской делегацией и европейскими лидерами в Вашингтоне. Об этом Зеленский заявил на совместной конференции по итогам переговоров в США.

«Мы согласились, что наши команды встретятся в ближайшие недели, чтобы финализировать все обсуждавшиеся вопросы. Мы договорились с президентом Трампом, что он примет нас, возможно, в Вашингтоне, также европейских лидеров и украинскую делегацию в январе», — сказал он.

Глава ЕК заявила о «хорошем прогрессе» после звонка Трампа и Зеленского
Политика

Встреча лидеров США и Украины прошла в штате Флорида на территории поместья Мар-а-Лаго, принадлежащего Трампу. Основной темой обсуждения стал мирный план из 20 пунктов, разработанный украинской стороной.

По словам Трампа, осталось еще 1-2 ключевые проблемы, которые необходимо решить. Общий прогресс на переговорах составил 95%, отметил президент.

После переговоров политики созвонились по видеосвязи с европейскими лидерами Франции, Германии, Италии, Польши и генеральным секретарем НАТО. Разговор с лидерами Европы продлился час. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о «хорошем прогрессе» по итогам встречи и добавила, что европейцы готовы сотрудничать с Украиной и США для закрепления прогресса.

До переговоров, 27 декабря, Трампом Зеленский уже проводил переговоры с европейскими лидерами. Фон дер Ляйен, также участвовавшая в разговоре, отметила, что Евросоюз приветствует все усилия, «ведущие к достижению нашей общей цели — справедливого и прочного мира, который сохранит суверенитет и территориальную целостность Украины».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Владимир Зеленский Европа Украина Январь Вашингтон
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Глава ЕК заявила о «хорошем прогрессе» после звонка Трампа и Зеленского
Политика
Трамп заявил, что Россия будет помогать в восстановлении Украины
Политика
Трамп заявил, что Европа возьмет на себя большую часть гарантий Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Трамп заявил о понимании отказа Москвы соглашаться на временное перемирие Политика, 03:07
Зеленский анонсировал встречу делегаций Украины и Европы в Вашингтоне Политика, 02:58
Аэропорт Калуги временно ограничил полеты Политика, 02:16
Глава ЕК заявила о «хорошем прогрессе» после звонка Трампа и Зеленского Политика, 02:11
Трамп заявил, что Европа возьмет на себя большую часть гарантий Украине Политика, 01:33
Езда с просроченными правами в 2026: все нюансы и штрафы Авто, 01:33
Трамп допустил скорый запуск ЗАЭС Политика, 01:27
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
В рабочие группы США по Украине войдут минимум пять человек Политика, 01:23
Трамп заявил, что Россия будет помогать в восстановлении Украины Политика, 01:15
Трамп допустил, что Украине нужно будет провести референдум Политика, 01:05
Трамп назвал пока нерешенным вопрос Донбасса Политика, 01:00
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Трамп назвал потрясающей встречу с Зеленским Политика, 00:59
Трамп оценил в 95% прогресс на переговорах с Зеленским Политика, 00:57