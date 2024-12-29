Фицо призвал ЕС отреагировать на «вредное» решение Киева по транзиту газа
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в обращении к главам Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и Евросовета Антониу Коште призвал их не игнорировать решение Украины прекратить транзит российского газа через свою территорию с 1 января.
По словам Фицо, украинский президент Владимир Зеленский принял его «в одностороннем порядке, без каких-либо открытых консультаций с властями Евросоюза или государствами-членами». «Решение окажет существенное негативное влияние на наши совместные усилия не отставать от быстро развивающихся стран мира», — предупредил премьер в открытом письме в своем Facebook (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской запрещена).
По мнению Фицо, проигнорировать остановку транзита было бы «абсолютно иррационально и неправильно», поскольку это приведет к напряженности и ответным мерам. «В интересах всех граждан Европейского союза, чтобы европейские усилия поддерживать Украину были рациональными, а не в виде саморазрушительных и чрезвычайно вредных для Евросоюза жестов», — убежден он.
Прекращение транзита газа только в 2025–2026 годах обойдется ЕС в €120 млрд, предупреждал ранее Фицо. Он обсуждал вопрос с российским президентом Владимиром Путиным во время визита в Москву, а также допустил, что Братислава в ответ может остановить поставки электроэнергии на Украину. Зеленский счел, что Словакия по требованию России собирается «открыть второй энергетический фронт против Украины», а в Польше на фоне угроз Фицо заявили о готовности помочь Киеву.
Транзитная ветка через Украину — последняя, по которой газ из России шел в Центральную Европу после взрыва «Северных потоков» и приостановки прокачки через газопровод Ямал — Европа. Российские власти не раз выражали готовность к продлению соглашения, но Украина отказалась, Зеленский заявлял, что Киев не позволит Москве «зарабатывать дополнительные миллиарды» на газе.
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