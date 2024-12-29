Bloomberg сообщило о рисках для ГТС Украины после прекращения транзита
Газотранспортная система (ГТС) Украины может стать мишенью для ракетных ударов России, если прекратится транзит газа в ЕС, пишет Bloomberg.
Как отмечает агентство, ГТС Украины является одной из крупнейших в мире, протяженность магистральных газопроводов составляет 38,6 тыс. км. Вместе с тем, отмечает Bloomberg, в случае прекращения поставок ГТС «может стать мишенью для ракетных ударов, как это было с газохранилищами и энергосистемой».
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Вместе с тем источники агентства, знакомые с ходом переговоров, заявили, что для России наиболее выгодным вариантом стало бы продолжение закупок газа европейскими странами напрямую у «Газпрома». В Министерстве иностранных дел Украины ранее сообщили, что переговоры о возможности транзита продолжаются и стороны могут заключить сделку «в последнюю минуту». Президент России Владимир Путин исключал продление контракта с Украиной до конца 2024 года и выражал уверенность в том, что «Газпром» это переживет.
отказывалась его продлевать.
Bloomberg со ссылкой на источник писал о переговорах ЕС с Украиной о продолжении транзита газа, в частности с помощью покупки и закачки топлива Азербайджана в российские трубопроводы. Вице-премьер России Александр Новак называл напряженной ситуацию с запасами газа в ЕС и связывал вопрос транзита с договоренностями Еврокомиссии и Киева.
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