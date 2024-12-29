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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg сообщило о рисках для ГТС Украины после прекращения транзита

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Военная операция на Украине
ГТС Украины является одной из крупнейших в мире, и Украине, как пишет Bloomberg, стоит задуматься о ее защите после отказа от транзита. Путин исключал продление соглашения с «Нафтогазом» до конца года из-за отказа от этого Киева
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Газотранспортная система (ГТС) Украины может стать мишенью для ракетных ударов России, если прекратится транзит газа в ЕС, пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, ГТС Украины является одной из крупнейших в мире, протяженность магистральных газопроводов составляет 38,6 тыс. км. Вместе с тем, отмечает Bloomberg, в случае прекращения поставок ГТС «может стать мишенью для ракетных ударов, как это было с газохранилищами и энергосистемой».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Вместе с тем источники агентства, знакомые с ходом переговоров, заявили, что для России наиболее выгодным вариантом стало бы продолжение закупок газа европейскими странами напрямую у «Газпрома». В Министерстве иностранных дел Украины ранее сообщили, что переговоры о возможности транзита продолжаются и стороны могут заключить сделку «в последнюю минуту». Президент России Владимир Путин исключал продление контракта с Украиной до конца 2024 года и выражал уверенность в том, что «Газпром» это переживет.

Bloomberg рассказал об альтернативных решениях по транзиту газа в Европу
Политика
Фото:Hristo Rusev / Getty Images
Транзитная ветка через Украину является единственным маршрутом поставок российского газа в некоторые страны Западной и Центральной Европы. В 2019 году российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» заключили контракт о транзите сроком на пять лет. Согласно его условиям, объем прокачки должен составить 225 млрд куб. м газа, из которых 65 млрд куб. м направили в 2020-м и по 40 млрд куб. м каждый последующий год. 31 декабря 2024 года истекает срок действия этого соглашения. Украинская сторона неоднократно отказывалась его продлевать.

Bloomberg со ссылкой на источник писал о переговорах ЕС с Украиной о продолжении транзита газа, в частности с помощью покупки и закачки топлива Азербайджана в российские трубопроводы. Вице-премьер России Александр Новак называл напряженной ситуацию с запасами газа в ЕС и связывал вопрос транзита с договоренностями Еврокомиссии и Киева. 

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина ЕС Нафтогаз Украины Газпром транзит Военная операция на Украине соглашение
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