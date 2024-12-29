The Times узнала, что больная раком Асма Асад не может вернуться в Лондон

У Асмы Асад, которая родилась в Британии, истек срок действия паспорта страны, и она не может вернуться туда. Бывшая первая леди больна лейкемией и лечится в Москве. The Telegraph сообщала, что ее шансы выжить оценивают в 50/50

Асма Асад (Фото: SalamPix / ABACA / ТАСС)

Супруга бывшего президента Сирии Башара Асада Асма Асад, которая борется с лейкемией, не имеет возможности вернуться в Великобританию, где родилась, чтобы продолжить лечение там, сообщает The Times.

По данным издания, в 2020 году истек срок действия ее британского паспорта, это представляет собой препятствие для возвращения Асад в Лондон. Неясно, помешали ли ей британские власти продлить документ или же она сама допустила, чтобы срок его действия закончился. У женщины также есть сирийское гражданство.

Источники в британском МИДе подтвердили газете, что у бывшей первой леди Сирии нет действующего паспорта королевства. Кроме того, глава ведомства Иветт Купер не собирается разрешать ей въезд в Соединенное королевство из-за проблем Асад со здоровьем, рассказали собеседники газеты.

Асма Асад (в девичестве Асма Фаваз аль-Ахрас) родилась в Лондоне в 1975 году в семье эмигрантов из сирийского города Хомс. Отец — кардиолог (по данным Times, он уволился из клиники в Лондоне, где работал, чтобы лично наблюдать за лечением дочери), а мать — дипломат. Асма окончила Королевский колледж Лондона. В 2000 году уехала в Сирию, в том же году состоялась ее свадьба с Башаром Асадом.

В 2019 году бывшая первая леди вылечилась от рака груди, однако в мае этого года у нее обнаружили острый миелоидный лейкоз. Сначала, как пишет Times, она проходила лечение в ОАЭ, а потом - в России. Financial Times сообщала, что Асма Асад приехала в Москву за несколько недель до того, как туда прибыл ее муж после свержения 8 декабря. Башар Асад получил в России убежище.

В российской столице также находятся родители Асмы Асад и ее дети от бывшего сирийского президента - 23-летний Хафез, 21-летняя Зейн и 19-летний Карим.

25 декабря The Telegraph сообщила, что врачи, занимающиеся лечением Асад, оценивают ее шансы на выживание как 50/50. Один из источников газеты заявил, что «Асма умирает». По данным издания, супругу бывшего президента изолировали во избежание передачи ей инфекционных заболеваний.

Турецкая газета Haberturk писала, что Асма Асад оказалась недовольна условиями жизни в России и попросила о разводе, чтобы уехать в Лондон. По данным издания, заявление Асмы Асад находится на рассмотрении. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что эти данные не соответствуют действительности.