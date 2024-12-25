 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Падение режима Асада ,  
0 

Telegraph узнала об изоляции Асмы Асад из-за лейкемии

Сюжет
Падение режима Асада
Асма Асад переживает рецидив лейкемии, ее состояние сейчас оценивается примерно как 50/50, сообщили газете источники. У жены бывшего президента Сирии острый миелоидный лейкоз, она лечится от него минимум с мая
Асма Асад
Асма Асад (Фото: Zuma / ТАСС)

Врачи, занимающиеся лечением больной лейкемией (рак крови) супруги бывшего сирийского президента Асмы Асад оценивают ее шансы на выживание как 50/50, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники.

«Асма умирает», — сказал газете один из источников, напрямую общавшийся с семьей политика в течение нескольких последних недель. «Когда лейкемия возвращается, это ужасно. За последние несколько недель ее состояние было 50/50», — отметил другой собеседник, контактировавший с семьей Асада в Москве.

По данным издания, супругу бывшего президента изолировали во избежание передачи ей инфекционных заболеваний. Асме Асад запрещено находиться в одной комнате с другими людьми, однако в Москве за ней некоторое время ухаживал ее отец Фаваз аль-Ахрас. Источники The Telegraph, близко общавшиеся с семьей, описали его как «разбитого горем».

Асма Асад проходит лечение от лейкемии минимум с мая 2024 года: тогда канцелярия сирийского президента сообщила, что у его супруги выявили острый миелоидный лейкоз. За несколько лет до этого, в 2018-м, у Асмы Асад обнаружили рак груди на ранней стадии, в январе 2019 года ей удалили опухоль. В августе того же года первая леди сообщила, что выздоровела.

Кремль опроверг развод Асада и заморозку его активов в России
Политика
Башар Асад

В конце декабря, после того как режим Асада в Сирии пал, а сам бывший президент получил убежище в России, газета Financial Times сообщила, что Асма Асад прибыла в Москву за несколько недель до побега мужа. В российской столице она начала лечение от рецидива рака, уточнило издание.

Лейкемия (лейкоз) — это группа злокачественных заболеваний кроветворной системы, разных по своему происхождению. Эта болезнь не передается от человека к человеку при контакте, но сами больные чаще заражаются инфекционными заболеваниями из-за снижения иммунитета.

Симптомы острого миелолейкоза — утомляемость, бледность, склонность к кровоизлияниям и кровотечениям, лихорадка, высокая температура, инфекционные осложнения.

 Асад встретился с супругой уже после побега из Сирии. В Москве также находятся их дети и родители Асмы Асад.

Турецкое издание Haberturk сообщило, что жена Асада выразила недовольство условиями жизни в России и попросила о разводе, чтобы уехать в Лондон. По данным издания, заявление Асмы Асад находится на рассмотрении. В Кремле эти сведения назвали не соответствующими действительности.

Асме Асад 49 лет. Она родилась в Лондоне, у нее двойное гражданство. Семья бывшей первой леди родом из сирийского города Хомс. Отец — кардиолог, а мать — дипломат. Асма окончила Королевский колледж Лондона. В 2000 году уехала в Сирию, где встретилась с будущим мужем.

Читайте РБК в Telegram.

Телеведущую Татьяну Лазареву заочно приговорили к 6,5 годам

Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина

Какие предновогодние скидки предлагают в новостройках Москвы

Шольц в поздравлении немцам рассказал о «чертовски суровых временах»

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

В проекте ГОСТа закрепили два названия шаурмы

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Тарасова посоветовала Загитовой делать ледовое шоу на свои деньги

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Асма Асад Башар Асад лейкемия Сирия лечение
Башар Асад фото

Башар Асад

политик, экс-президент Сирии
11 сентября 1965 года
Материалы по теме
FT рассказала о судьбе «цитадели Асада» в Сирии
Политика
WP узнала, как при Асаде кодовыми словами называли информаторов и аресты
Политика
Кремль опроверг развод Асада и заморозку его активов в России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 104,23 (-1,02) Инвестиции, 24 дек, 18:10 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 99,87 (-1,74) Инвестиции, 24 дек, 18:10
В Белгородской области под удары дронов попали четыре автомобиляПолитика, 16:51
МИД направил дипломатов для поддержки выживших в Актау россиянОбщество, 16:42
Куда любит ездить шеф-повар и совладелец ресторанов Selfie, Гвидон и IKRAРБК и Wey, 16:42
Памфилова предупредила коллег об украинских петардах со взрывчаткойОбщество, 16:37
Сбежавших в Нижнем Тагиле осужденных задержалиОбщество, 16:36
Роднина прокомментировала жалобу Украины на допуск российских фигуристовСпорт, 16:36
Telegraph узнала об изоляции Асмы Асад из-за лейкемииПолитика, 16:32
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Мосбиржа 27 января запустит утреннюю сессию на фондовом и срочном рынкахИнвестиции, 16:28
Лавров увидел в словах Зеленского о трех буквах смысл саммита по УкраинеПолитика, 16:22
Женщины в промышленности: почему реальные истории работают лучше рекламыТренды, 16:19
Энергокабель между Эстонией и Финляндией снова вышел из строяТехнологии и медиа, 16:18
Лавров заявил, что США приветствовали назначение нового посла РоссииПолитика, 16:17
Как девелопер Forma превращает «Южный порт» в новую точку притяженияСтиль, 16:14
К свету: как сделать так, чтобы всем хватало электричестваРБК и Россети, 16:14