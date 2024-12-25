Telegraph узнала об изоляции Асмы Асад из-за лейкемии

Асма Асад переживает рецидив лейкемии, ее состояние сейчас оценивается примерно как 50/50, сообщили газете источники. У жены бывшего президента Сирии острый миелоидный лейкоз, она лечится от него минимум с мая

Асма Асад (Фото: Zuma / ТАСС)

Врачи, занимающиеся лечением больной лейкемией (рак крови) супруги бывшего сирийского президента Асмы Асад оценивают ее шансы на выживание как 50/50, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники.

«Асма умирает», — сказал газете один из источников, напрямую общавшийся с семьей политика в течение нескольких последних недель. «Когда лейкемия возвращается, это ужасно. За последние несколько недель ее состояние было 50/50», — отметил другой собеседник, контактировавший с семьей Асада в Москве.

По данным издания, супругу бывшего президента изолировали во избежание передачи ей инфекционных заболеваний. Асме Асад запрещено находиться в одной комнате с другими людьми, однако в Москве за ней некоторое время ухаживал ее отец Фаваз аль-Ахрас. Источники The Telegraph, близко общавшиеся с семьей, описали его как «разбитого горем».

Асма Асад проходит лечение от лейкемии минимум с мая 2024 года: тогда канцелярия сирийского президента сообщила, что у его супруги выявили острый миелоидный лейкоз. За несколько лет до этого, в 2018-м, у Асмы Асад обнаружили рак груди на ранней стадии, в январе 2019 года ей удалили опухоль. В августе того же года первая леди сообщила, что выздоровела.

В конце декабря, после того как режим Асада в Сирии пал, а сам бывший президент получил убежище в России, газета Financial Times сообщила, что Асма Асад прибыла в Москву за несколько недель до побега мужа. В российской столице она начала лечение от рецидива рака, уточнило издание.

Лейкемия (лейкоз) — это группа злокачественных заболеваний кроветворной системы, разных по своему происхождению. Эта болезнь не передается от человека к человеку при контакте, но сами больные чаще заражаются инфекционными заболеваниями из-за снижения иммунитета. Симптомы острого миелолейкоза — утомляемость, бледность, склонность к кровоизлияниям и кровотечениям, лихорадка, высокая температура, инфекционные осложнения.

Асад встретился с супругой уже после побега из Сирии. В Москве также находятся их дети и родители Асмы Асад.

Турецкое издание Haberturk сообщило, что жена Асада выразила недовольство условиями жизни в России и попросила о разводе, чтобы уехать в Лондон. По данным издания, заявление Асмы Асад находится на рассмотрении. В Кремле эти сведения назвали не соответствующими действительности.

Асме Асад 49 лет. Она родилась в Лондоне, у нее двойное гражданство. Семья бывшей первой леди родом из сирийского города Хомс. Отец — кардиолог, а мать — дипломат. Асма окончила Королевский колледж Лондона. В 2000 году уехала в Сирию, где встретилась с будущим мужем.