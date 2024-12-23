Кремль опроверг развод Асада и заморозку его активов в России
Информация об ограничениях выезда из Москвы и заморозке имущества бывшего президента Сирии Башара Асада не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Ранее турецкое издание Haberturk сообщило, что российские власти запретили Асаду покидать Москву или заниматься политической деятельностью, заморозили доступ к активам и имуществу, а его супруга Асма Асад оказалась недовольна условиями жизни в России и попросила о разводе, чтобы уехать в Лондон. По данным издания, заявление Асмы Асад находится на рассмотрении.
На вопрос РБК, соответствуют ли эти сведения действительности, Песков ответил: «Нет, не соответствует».
Асме Асад 49 лет. Она родилась в Великобритании и имеет двойное гражданство. Окончила Королевский колледж Лондона, а в 2000 году уехала в Сирию и познакомилась с будущим супругом.
В ночь на 8 декабря антиправительственные силы захватили Дамаск и объявили о свержении режима Асада. Экс-президент сложил полномочия и получил убежище в России. Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что организаторами его побега были российские спецслужбы, которые задействовали для вывоза авиабазу России в Сирии. Перед этим Москва убедила Асада, что его силы потерпели поражение в борьбе с вооруженными повстанцами, отмечало агентство. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря признавался, что еще не виделся с бывшим сирийским лидером, но планирует встретиться «в скором времени».
Супруга экс-президента Сирии в момент его свержения уже находилась в Москве, где начала лечение от рецидива рака, писала The Financial Times со ссылкой на источники. По данным издания, в российской столице также пребывают ее мать и отец, а также дочь Зейн. Старший сын Асада Хафез в начале декабря защитил кандидатскую диссертацию в МГУ.
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