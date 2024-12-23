 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Падение режима Асада ,  
0 

Кремль опроверг развод Асада и заморозку его активов в России

Сюжет
Падение режима Асада
Асаду запретили покидать Москву и заниматься политической деятельностью, заморозили имущество, а жена подала на развод из-за недовольства условиями жизни, писало турецкое издание Haberturk. Кремль опроверг эти сведения
Башар Асад
Башар Асад (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Информация об ограничениях выезда из Москвы и заморозке имущества бывшего президента Сирии Башара Асада не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Ранее турецкое издание Haberturk сообщило, что российские власти запретили Асаду покидать Москву или заниматься политической деятельностью, заморозили доступ к активам и имуществу, а его супруга Асма Асад оказалась недовольна условиями жизни в России и попросила о разводе, чтобы уехать в Лондон. По данным издания, заявление Асмы Асад находится на рассмотрении.

На вопрос РБК, соответствуют ли эти сведения действительности, Песков ответил: «Нет, не соответствует».

Асме Асад 49 лет. Она родилась в Великобритании и имеет двойное гражданство. Окончила Королевский колледж Лондона, а в 2000 году уехала в Сирию и познакомилась с будущим супругом.

В ночь на 8 декабря антиправительственные силы захватили Дамаск и объявили о свержении режима Асада. Экс-президент сложил полномочия и получил убежище в России. Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что организаторами его побега были российские спецслужбы, которые задействовали для вывоза авиабазу России в Сирии. Перед этим Москва убедила Асада, что его силы потерпели поражение в борьбе с вооруженными повстанцами, отмечало агентство. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря признавался, что еще не виделся с бывшим сирийским лидером, но планирует встретиться «в скором времени».

Вооруженные группировки объединят и отдадут в подчинение Минобороны Сирии
Политика
Фото:Reuters

Супруга экс-президента Сирии в момент его свержения уже находилась в Москве, где начала лечение от рецидива рака, писала The Financial Times со ссылкой на источники. По данным издания, в российской столице также пребывают ее мать и отец, а также дочь Зейн. Старший сын Асада Хафез в начале декабря защитил кандидатскую диссертацию в МГУ.

Читайте РБК в Telegram.

Госдеп США призвал граждан немедленно уехать из Белоруссии

Глава «Союзмультфильма» рассказала о работе над российским ответом Marvel

В Японии разработают прототип лунного поселения

Генсек НАТО назвал критику Зеленского в адрес Шольца несправедливой

Полковник полиции в отставке сознался в убийстве журналиста «Фонтанки»

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

Москвичам разрешили переезжать в другие районы столицы по реновации

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Тарасова подвела итоги чемпионата России по фигурному катанию

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова, Виктория Полякова Виктория Полякова
Россия Сирия Башар Асад Дмитрий Песков сирийская оппозиция развод ограничения убежище
Башар Асад фото

Башар Асад

политик, экс-президент Сирии
11 сентября 1965 года
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
FT узнала о последней перед отъездом из Сирии попытке Асада спасти власть
Политика
FT узнала, что жена Асада начала лечение от рака в Москве до приезда мужа
Политика
Путин рассказал о планах встретиться с Асадом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 106,54 (-1,41) Инвестиции, 20 дек, 18:16 Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 102,34 (-1,08) Инвестиции, 20 дек, 18:16
«Аэрофлот» установил фиксированную скидку 50% на детские билеты по РоссииОбщество, 13:22
Лукашенко заявил, что Европа не сможет обойтись без России и БелоруссииПолитика, 13:20
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 13:19
WP узнала, что в Киеве стали больше верить в окончание конфликтаПолитика, 13:18
В Усть-Луге заработал портовый терминал по перевалке аммиакаОтрасли, 13:16
Как продать оборудование, оставить его себе и получить деньги на новоеРБК и Альфа-Лизинг, 13:07
Трамп продолжил усиливать свою криптокоманду. Как он поддержал биткоинКрипто, 13:04
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Песков не стал отвечать, каким будет обращение Путина на Новый годПолитика, 13:04
Фестиваль Дмитрия Шостаковича пройдет в Красноярской филармонииПресс-релиз, 13:02
DLBI рассказал о новой схеме кражи аккаунтов на «Госуслугах»Общество, 13:02
Какие торговые центры откроются в Москве в 2025 годуНедвижимость, 12:58
Что изменилось для водителей в 2024 году. Законы, штрафы, камерыАвто, 12:53
СК назвал причину ДТП с пожарной машиной и 15 пострадавшими в МосквеОбщество, 12:52
Пловец Лифинцев заявил, что его порадовал запрет на интервью на ЧМСпорт, 12:52