Политика ,
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У жены президента Сирии диагностировали лейкемию
У первой леди Сирии Асмы Асад диагностировали лейкемию
Асма Асад
У первой леди Сирии Асмы Асад диагностирован острый миелоидный лейкоз, сообщает SANA.
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