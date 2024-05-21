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Политика ,  
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У жены президента Сирии диагностировали лейкемию

У первой леди Сирии Асмы Асад диагностировали лейкемию
Асма Асад
Асма Асад (Фото: SANA / Reuters)

У первой леди Сирии Асмы Асад диагностирован острый миелоидный лейкоз, сообщает SANA.

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