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Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
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Казахстан направит «черные ящики» упавшего в Актау лайнера в Бразилию

Сюжет
Катастрофа самолета Баку-Грозный
Изучать «черные ящики» с разбившегося самолета Embraer авиакомпании AZAL будет бразильский центр CENIPA, поскольку Бразилия является страной-изготовителем этих самолетов
Фото: МЧС Казахстана
Фото: МЧС Казахстана

Бортовые самописцы с лайнера Embraer 190, который потерпел крушение в Актау 25 декабря, направят для изучения в Бразилию, сообщает Минтранс Казахстана.

«Принято решение о направлении бортовых самописцев («черных ящиков») в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA), которая также является страной — производителем воздушного судна Embraer», — сказано в сообщении.

Решение в Минтрансе республики объяснили тем, что согласно Чикагской конвенции о международной гражданской авиации страна, проводящая расследование авиакатастрофы, имеет право выбрать государство для считывания и расшифровки «черных ящиков». Ведомство уточнило, что решение также обусловлено рекомендациями Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и итогами консультаций с Россией и Азербайджаном.

Алиев заявил, что самолет AZAL не был сбит над Россией специально
Политика
Фото:news.ru / Global Look Press

Разбившийся Embraer 190 Azerbaijan Airlines (AZAL) следовал из Баку в Грозный. В столице Чечни самолет не смог совершить посадку. Как поясняли в Росавиации, это произошло из-за тумана, в связи с чем на высоте 500 м была плохая видимость, и из-за плана «Ковер», который вводился вследствие «террористических атак Украины». В это время в Чечне отражали атаку беспилотников, работала система ПВО, уточнял президент Владимир Путин.

После двух попыток посадить самолет командир воздушного судна, хоть ему и предлагали другие варианты, принял решение лететь в Казахстан. В Актау лайнер рухнул неподалеку от аэропорта. Погибли 38 из 67 человек, которые находились на борту. Среди пассажиров большинство были азербайджанцами, но этим рейсом летели и 16 россиян, из них семь погибли.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 декабря заявил, что самолет «был поврежден снаружи в районе города Грозный в России и фактически потерял управление». Лайнер подвергся воздействию средств радиоэлектронной борьбы, в «то же время хвостовая часть самолета также была сильно повреждена огнем с земли». Алиев отметил, что о преднамеренном обстреле речи не идет, самолет сбили случайно.

За день до этого Путин в разговоре с азербайджанским президентом принес извинения в связи с трагическим инцидентом с Embraer в воздушном пространстве России.

AZAL после случившегося приостановила полеты в Россию. Аналогичное решение (в некоторых случаях авиасообщение прекращено частично) приняли еще несколько зарубежных авиакомпаний, в том числе и казахстанская Qazaq Air.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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