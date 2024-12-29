Казахстан направит «черные ящики» упавшего в Актау лайнера в Бразилию
Бортовые самописцы с лайнера Embraer 190, который потерпел крушение в Актау 25 декабря, направят для изучения в Бразилию, сообщает Минтранс Казахстана.
«Принято решение о направлении бортовых самописцев («черных ящиков») в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA), которая также является страной — производителем воздушного судна Embraer», — сказано в сообщении.
Решение в Минтрансе республики объяснили тем, что согласно Чикагской конвенции о международной гражданской авиации страна, проводящая расследование авиакатастрофы, имеет право выбрать государство для считывания и расшифровки «черных ящиков». Ведомство уточнило, что решение также обусловлено рекомендациями Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и итогами консультаций с Россией и Азербайджаном.
Разбившийся Embraer 190 Azerbaijan Airlines (AZAL) следовал из Баку в Грозный. В столице Чечни самолет не смог совершить посадку. Как поясняли в Росавиации, это произошло из-за тумана, в связи с чем на высоте 500 м была плохая видимость, и из-за плана «Ковер», который вводился вследствие «террористических атак Украины». В это время в Чечне отражали атаку беспилотников, работала система ПВО, уточнял президент Владимир Путин.
После двух попыток посадить самолет командир воздушного судна, хоть ему и предлагали другие варианты, принял решение лететь в Казахстан. В Актау лайнер рухнул неподалеку от аэропорта. Погибли 38 из 67 человек, которые находились на борту. Среди пассажиров большинство были азербайджанцами, но этим рейсом летели и 16 россиян, из них семь погибли.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 декабря заявил, что самолет «был поврежден снаружи в районе города Грозный в России и фактически потерял управление». Лайнер подвергся воздействию средств радиоэлектронной борьбы, в «то же время хвостовая часть самолета также была сильно повреждена огнем с земли». Алиев отметил, что о преднамеренном обстреле речи не идет, самолет сбили случайно.
За день до этого Путин в разговоре с азербайджанским президентом принес извинения в связи с трагическим инцидентом с Embraer в воздушном пространстве России.
AZAL после случившегося приостановила полеты в Россию. Аналогичное решение (в некоторых случаях авиасообщение прекращено частично) приняли еще несколько зарубежных авиакомпаний, в том числе и казахстанская Qazaq Air.
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