Алиев заявил, что самолет AZAL не был сбит над Россией специально
Самолет AZAL, летевший рейсом Баку — Грозный, не был сбит специально, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу AZ TV.
«Разумеется, ни о каком умышленном террористическом акте здесь не может быть и речи», — отметил Алиев.
При этом он отметил, что окончательная причина ЧП станет ясна после расшифровки «черных ящиков». «Но и первоначальные версии вполне обоснованы и основаны на фактах», — добавил он.
Алиев также призвал Москву признать вину и выплатить компенсации за ситуацию с самолетом Embraer 190. Еще одним условием, которое Баку выдвинул в связи с катастрофой, он назвал извинения Москвы, но отметил, что это уже выполнено. Российский президент Владимир Путин принес извинения Алиеву накануне в телефонном разговоре.
Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) вылетел из Баку в Грозный 25 декабря, но не смог приземлиться в пункте назначения. В Росавиации рассказывали, что он дважды пытался приземлиться в условиях тумана и плана «Ковер», а затем командир воздушного судна увел борт для приземления в Актау, где и произошла авиакатастрофа. Из 67 человек на борту погибли 38, в том числе семеро россиян.
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