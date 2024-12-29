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Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
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Алиев заявил, что самолет AZAL не был сбит над Россией специально

Сюжет
Катастрофа самолета Баку-Грозный
Фото: news.ru / Global Look Press
Фото: news.ru / Global Look Press

Самолет AZAL, летевший рейсом Баку — Грозный, не был сбит специально, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу AZ TV.

«Разумеется, ни о каком умышленном террористическом акте здесь не может быть и речи», — отметил Алиев.

При этом он отметил, что окончательная причина ЧП станет ясна после расшифровки «черных ящиков». «Но и первоначальные версии вполне обоснованы и основаны на фактах», — добавил он.

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Ильхам Алиев

Алиев также призвал Москву признать вину и выплатить компенсации за ситуацию с самолетом Embraer 190. Еще одним условием, которое Баку выдвинул в связи с катастрофой, он назвал извинения Москвы, но отметил, что это уже выполнено. Российский президент Владимир Путин принес извинения Алиеву накануне в телефонном разговоре.

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) вылетел из Баку в Грозный 25 декабря, но не смог приземлиться в пункте назначения. В Росавиации рассказывали, что он дважды пытался приземлиться в условиях тумана и плана «Ковер», а затем командир воздушного судна увел борт для приземления в Актау, где и произошла авиакатастрофа. Из 67 человек на борту погибли 38, в том числе семеро россиян.

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Ильхам Алиев Азербайджан Россия авиакатастрофа
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Ильхам Алиев

политик, президент Азербайджана
24 декабря 1961 года
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