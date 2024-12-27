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Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
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AZAL приостановила полеты еще в три города России

AZAL приостановила полеты во Владикавказ, в Нижний Новгород и Саратов
Сюжет
Катастрофа самолета Баку-Грозный
Таким образом, компания отменила рейсы во Владикавказ, в Нижний Новгород, Саратов, Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу. Полеты приостановлены до завершения окончательного расследования крушения
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL), самолет которой разбился 25 декабря в Казахстане, отменила рейсы еще в три российских города — Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов, об этом сообщается в телеграм-канале авиакомпании.

27 декабря перевозчик объявил о приостановке полетов в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, а в день катастрофы — в Грозный и Махачкалу.

Рейсы приостановлены с 28 декабря до завершения окончательного расследования крушения. В AZAL пояснили, что решение было принято с учетом «результатов предварительного расследования» крушения самолета Embraer 190, «произошедшего вследствие физического и технического вмешательства» и «возможных рисков» для полетов. Там также сообщили, что рейсы отменены на основании решения Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана.

Крушение пассажирского самолета Баку — Грозный. Главное
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Фото:Иса Таженбаев / ТАСС

Самолет, летевший из Баку в Грозный, разбился в Актау днем 25 декабря. На борту находились 67 человек, в том числе пять членов экипажа. 38 человек погибли, 29 выжили. Среди пассажиров были 16 россиян, из них семь погибли.

В Росавиации и Azerbaijan Airlines сначала связали авиакатастрофу со столкновением с птицами и призывали дождаться результатов расследования. Выжившие пассажиры рассказывали о взрыве во время полета. В управлении здравоохранения Мангистауской области говорили, что на борту взорвался баллон.

Глава Росавиации Дмитрий Ядров 27 декабря заявил, что Embraer 190 не смог сесть в Грозном из-за тумана и плана «Ковер», который вводился из-за «террористических атак Украины». После двух попыток посадить самолет командир воздушного судна, хотя ему и предлагались другие варианты, принял решение лететь в Актау.

«Любой авиационный инцидент должен быть расследован специализированными авиационными властями. И до выводов следствия выстраивать какие-то гипотезы было бы неверно. И мы, конечно же, этого делать не можем, и никто не должен этого делать — нужно дождаться окончания этого следствия», — заявили в Кремле.

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Елена Чернышова
Azerbaijan Airlines приостановка полетов авиакатастрофа Актау
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