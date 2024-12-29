По словам Кобахидзе, проблемы у Грузии начались с началом военной операции на Украине и отказом Тбилиси открыть второй фронт против России. Действующие грузинские власти не раз заявляли, что от них требовали открыть второй фронт

Ираклий Кобахидзе (Фото: Irakli Gedenidze / Reuters)

Трудности у Грузии начались после того, как страна в 2022-м отказалась открыть «второй фронт» против России, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает грузинский «Первый канал».

«Мы не можем начать войну. Основная причина трудностей, с которыми столкнулось наше государство, <...> заключается в том, что мы не вступили в войну в феврале 2022 года и не открыли второй фронт. После этого начались основные трудности», — сказал он.

По его словам, именно с момента начала конфликта на Украины Грузия столкнулась с проблемами. Премьер отметил, что в США есть «защитники глубинного государства», которые относятся к «партии глобальной войны» и «активно требовали открытия второго фронта в Грузии». В этой стране также есть представители этого «глубинного государства», к которым он отнес членов оппозиционного «Единого национального движения» (ЕНД) — партии экс-президента Михаила Саакашвили.

Действующие грузинские власти неоднократно говорили о требованиях к стране открыть второй фронта и последствиях отказа от этого. В частности, в июле Кобахидзе предупреждал, что если ЕНД одержит победу на парламентских выборах в Грузии в октябре, то в стране появится второй фронт.

Но на выборах победила правящая «Грузинская мечта» (партия Кобахидзе, он был ее лидером), это привело к протестам. Они продолжаются в Грузии и по сей день, к причинам недовольства оппозиции добавилась победа на декабрьских выборах президента — кандидата «Мечты» Михаила Кавелашвили. 29 декабря состоялась его инаугурация.

Фото: Александр Патрин / ТАСС Фото: Александр Патрин / ТАСС Фото: MicWawrykiewicz / X Фото: Александр Патрин / ТАСС Фото: Александр Патрин / ТАСС Фото: Михаил Егиков / ТАСС Фото: Александр Патрин / ТАСС Фото: MicWawrykiewicz / X Фото: Александр Патрин / ТАСС

Бывший президент Саломе Зурабишвили не признала итоги этих выборов, которые впервые проходили по новой схеме: вместо прямого всеобщего голосования президента избрала избирательная коллегия из 300 человек, в которой у правящей партии было большинство голосов. Кавелашвили был единственным кандидатом. Зурабишвили победила на всеобщих выборах в 2018 году.

Она покинула президентский дворец после завершения срока полномочий. Бывшая глава государства заявила, что проведет встречи с различными слоями общества — бизнесом, госслужащими, молодежью, — чтобы обсудить, как двигаться дальше в условиях кризиса в стране, «который был создан из-за этой правящей команды, из-за их коррупции, из-за их безрассудных шагов».