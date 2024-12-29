Лавров выступил за надежные договоренности с Украиной

Возможные договоренности с Украиной должны быть надежными, устранять первопричины конфликта со страной и не допускать возможности нарушения, заявил министр

Сергей Лавров (Фото: Florion Goga / Reuters)

Россия готова к диалогу с Украиной, но в случае заключения договоренностей их должно быть невозможно нарушить, заявил в интервью ТАСС глава МИД России Сергей Лавров.

«Мы всегда были и остаемся готовыми к переговорам. Со своей стороны хотел бы особо акцентировать, что речь может идти только о надежных, юридически обязывающих договоренностях, которые должны устранить первопричины конфликта и в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения», — сказал он.

Министр добавил, что также необходимо понимать, «с кем и о чем» вести диалог. Речь идет о том, что российская сторона не считает легитимным действующего президента Украины Владимира Зеленского, поскольку срок его полномочий истек 20 мая. В стране до этого не прошли очередные выборы главы государства из-за военного положения. По Конституции Зеленский продолжает оставаться президентом, так как глава государства «выполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины», отмечали в Верховной раде.

Президент Владимир Путин в ходе своей прямой линии 19 декабря также заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но та отказывается от диалога. «Мы всегда говорили, что готовы к переговорам и компромиссам», — сказал он, отвечая на вопрос о том, на какие уступки готова Россия. Глава государства добавил, что «результатом переговоров всегда являются компромиссы».

До этого Путин отмечал, что Москва готова к диалогу на тех условиях, которые он озвучил в июне. Среди них — вывод украинских сил с территории новых регионов; отказ Киева от вступления в НАТО; признание Крыма, Севастополя и остальных присоединенных к России территорий российскими на международном уровне; снятие со страны санкций и т. д.

Советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко говорил, что переговоры для завершения конфликта являются неизбежностью. Он отметил, что за столом переговоров «Украина должна быть сильной». По словам Лещенко, речь идет о гарантиях безопасности для Украины на будущее. «Пункт № 1 — это, конечно, получить приглашение в НАТО, которое сделает неотвратимыми эти гарантии», — сказал он.