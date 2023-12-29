В России закончился осенний призыв
В России во время осеннего призыва в войска призвали 130 тыс. человек, сообщили в Минобороны.
«Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность», — сообщили в ведомстве. Из 130 тыс. человек 530 человек были направлены в научные и научно- производственные подразделения. 200 человек — в спортивные роты.
С начала спецоперации на Украине Путин неоднократно подчеркивал, что срочников не будут отправлять для участия в военных действиях. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что призывники продолжат служить только на территории России.
Президент России Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва в конце сентября. В указе предписывалось призвать на службу 130 тыс. человек. Призыву подлежали россияне в возрасте от 18 до 27 лет. Этот призыв — последний, когда будут брать на службу в войска молодых людей до 27 лет.
С 1 января 2024 года призывной возраст расширят до 30 лет. Нижняя планка при этом меняться не будет, соответствующий закон президент подписал в августе 2023 года. Тогда же Путин подписал закон, по которому с момента вручения повестки россиянину будет запрещен выезд из России. Запрет начнет действовать с момента появления повестки в государственном реестре воинского учета.
Сформировать электронный реестр призывников и обеспечить постановку людей на воинский учет без личной явки в военкомат должны к осеннему призыву 2024 года. Это следовало из поручения Путина Минобороны.
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