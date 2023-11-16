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Дело Навального ,  
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Защищавших Навального адвокатов внесли в перечень экстремистов

Росфинмониторинг внес в перечень экстремистов защищавших Навального адвокатов
Сюжет
Дело Навального

Вадим Кобзев
(Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС)
Игорь Сергунин
(Фото: moscowcourts / Telegram)
Алексей Липцер
(Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Росфинмониторинг включил защищавших Алексея Навального адвокатов Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера в список террористов и экстремистов, следует из перечня ведомства.

По закону внесенные в этот список лишаются возможности пользоваться банковскими услугами, в том числе открывать счета и использовать деньги на них. Попадание в перечень означает, что против этих лиц возбуждены дела по «экстремистским» и «террористическим» статьям Уголовного кодекса России.

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13 октября Басманный районный суд Москвы арестовал адвокатов по делу об участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК), по данной статье грозит до шести лет лишения свободы.

В тот же день у них прошли обыски. Следственные действия прошли и в коллегии «Далет», куда входит защищающая Навального Ольга Михайлова. Как сообщила РБК адвокат Светлана Давыдова, они проводились «по делу, выделенному из дела Навального».

Как следует из материалов дела, которые опубликовал соратник Навального Иван Жданов (признан иноагентом), защитники, «используя свой статус при оказании юридической помощи для доступа в исправительное учреждение, обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным»; последний тем самым продолжил осуществлять функции лидера экстремистского сообщества.

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Теги
Алексей Навальный адвокаты Росфинмониторинг терроризм
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