В Китае увидели риск войны в избрании президентом Тайваня борца за независимость

В Китае увидели риск войны в исходе выборов президента на Тайване

Напряженность между Китаем и Тайванем может перерасти в полноценный военный конфликт, если основной кандидат от правящей на острове Демократической прогрессивная партии (ДПП), победит на выборах президента. Об этом заявил экс-замглавы канцелярии по делам Тайваня Госсовета Китая Ван Цзайси, передает South China Morning Post.

ДПП выступает за независимость Тайваня и сближение с США. Две оппозиционные партии — Тайваньская народная партия (ТНП) и Гоминьдан, которые также выдвинули кандидатов на пост главы государства, предлагают укрепить отношения с Китаем. Кандидат от правящей партии — действующий вице-президент, 64-летний Лай Циндэ.

«В выборах на Тайване существует большая неопределенность, но одно можно сказать наверняка: независимость Тайваня означает войну, а настаивание на независимости Тайваня рано или поздно приведет к войне», — заявил Ван Цзайси на мероприятии в Пекине.

Он охарактеризовал Лая Циндэ как «упрямого и радикального» сторонника независимости Тайваня. «Если он придет к власти, нельзя исключать возможность военного конфликта между двумя сторонами пролива», — считает Ван Цзайси.

Всеобщие выборы на Тайване, где жители проголосуют за президента, вице-президента и 113 членов парламента, запланированы на 13 января. Китай считает остров своей территорией.

Лай Циндэ лидирует последних опросах общественного мнения: его поддержали 34% опрошенных против 31% и 23% у двух оппозиционных кандидатов. Он занимает более жесткую позицию по вопросу независимости Тайваня, чем действующий президент республики Цай Инвэнь.

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В канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР назвали предстоящее голосование выборами между «миром и войной, процветанием и упадком». Представитель ведомства Чэнь Биньхуа выразил надежду, что «тайваньские соотечественники» выступят против политики по обретению островом независимости и пойдут по пути «поддержания мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива».