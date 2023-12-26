 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Китае увидели риск войны в исходе выборов президента на Тайване

В Китае увидели риск войны в избрании президентом Тайваня борца за независимость

Напряженность между Китаем и Тайванем может перерасти в полноценный военный конфликт, если основной кандидат от правящей на острове Демократической прогрессивная партии (ДПП), победит на выборах президента. Об этом заявил экс-замглавы канцелярии по делам Тайваня Госсовета Китая Ван Цзайси, передает South China Morning Post.

ДПП выступает за независимость Тайваня и сближение с США. Две оппозиционные партии — Тайваньская народная партия (ТНП) и Гоминьдан, которые также выдвинули кандидатов на пост главы государства, предлагают укрепить отношения с Китаем. Кандидат от правящей партии — действующий вице-президент, 64-летний Лай Циндэ.

«В выборах на Тайване существует большая неопределенность, но одно можно сказать наверняка: независимость Тайваня означает войну, а настаивание на независимости Тайваня рано или поздно приведет к войне», — заявил Ван Цзайси на мероприятии в Пекине.

Тайвань вступил в финальную фазу выборов «между миром и войной»
Политика
Фото:Annabelle Chih / Getty Images

Он охарактеризовал Лая Циндэ как «упрямого и радикального» сторонника независимости Тайваня. «Если он придет к власти, нельзя исключать возможность военного конфликта между двумя сторонами пролива», — считает Ван Цзайси.

Всеобщие выборы на Тайване, где жители проголосуют за президента, вице-президента и 113 членов парламента, запланированы на 13 января. Китай считает остров своей территорией.

Лай Циндэ лидирует последних опросах общественного мнения: его поддержали 34% опрошенных против 31% и 23% у двух оппозиционных кандидатов. Он занимает более жесткую позицию по вопросу независимости Тайваня, чем действующий президент республики Цай Инвэнь.

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

В канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР назвали предстоящее голосование выборами между «миром и войной, процветанием и упадком». Представитель ведомства Чэнь Биньхуа выразил надежду, что «тайваньские соотечественники» выступят против политики по обретению островом независимости и пойдут по пути «поддержания мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива».

Теги
Тайвань Китай выборы президента
Материалы по теме
Си предупредил Байдена о планах Китая на Тайвань
Политика
Reuters назвал «ахиллесову пяту» Китая в войне за Тайвань
Политика
Экс-генсек НАТО оценил экономический ущерб от конфликта на Тайване
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 101,58 (+0,29) Инвестиции, 25 дек, 16:20 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 91,97 (+0,03) Инвестиции, 25 дек, 16:20
Аксенов сообщил о взрывах и пожаре близ Феодосии Политика, 04:20
Израильский министр приедет в США для обсуждения, «как все закончить» Политика, 04:03
В Китае увидели риск войны в исходе выборов президента на Тайване Политика, 03:56
Пьер Ришар, Карла Бруни и еще 48 артистов вступились за Депардье Общество, 03:29
В Николаеве прозвучали взрывы Политика, 03:23
На Крымском мосту временно перекрыли движение машин Политика, 02:56
Правительство обязало регионы пересмотреть тарифы на свет Общество, 02:46
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Умер бывший начальник Московского уголовного розыска Общество, 02:22
Орешкин назвал Россию крупнейшей экономикой Европы Экономика, 02:20
СК проверил Галкина и Пугачеву на фейки об армии Политика, 01:47
Умер канадский дизайнер Гарри Розен Общество, 01:27
Нетаньяху назвал три условия мира для Израиля и Газы Политика, 01:16
Путин раскрыл долю нацвалют в торговле внутри ЕАЭС Экономика, 00:47
В Раду внесли проект об изменениях в мобилизации на Украине Политика, 00:23