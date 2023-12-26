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Суд над Трампом ,  
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ФБР расследует угрозы судьям, запретившим Трампу избираться в Колорадо

Axios: ФБР расследует угрозы судьям, запретившим Трампу избираться в Колорадо
Сюжет
Суд над Трампом

Федеральное бюро расследований (ФБР) США расследует угрозы в адрес членов верховного суда Колорадо, который 20 декабря запретил экс-президенту страны Дональду Трампу вновь избираться на эту должность в штате. Об этом сообщает Axios со ссылкой на представителя департамента полиции города Денвер и заявление ФБР.

Собеседник сказал изданию, что полицейские в усиленном режиме патрулируют районы, где проживают судьи, из-за угроз в их адрес. В ФБР подтвердили изданию, что прорабатывают ситуацию вместе с местными правоохранительными органами.

«Мы будем решительно расследовать любые угрозы или применение насилия, совершенные кем-то, кто использует экстремистские взгляды для оправдания своих действий, независимо от мотивации», — заявили в спецслужбе.

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Представитель департамента полиции Денвера подтвердил, что к расследованию подключены полицейские.

Ранее телеканал NBC сообщил со ссылкой на исследование некоммерческой организации Advance Democracy, что в течение суток после того, как суд исключил Трампа из бюллетеней в штате, в соцсетях появилось множество угроз в адрес судей, которые приняли такое решение. Отдельные пользователи угрожали членам суда убийством.

Кроме того, организация обнаружила, что пользователи соцсетей распространяли номера телефонов, адреса электронной почты и зданий, где работают судьи. Об угрозах, а также призывах раскрыть личные данные судей на форумах сообщает и CNN.

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В ночь на 20 декабря Верховный суд Колорадо постановил, что Трамп, который собирается участвовать в выборах главы государства в 2024 году, не имеет права избираться на эту должность и должен быть вычеркнут из бюллетеней республиканских партийных праймериз в штате.

Решение приняли на основании 14-й поправки к Конституции США. В соответствии с третьим пунктом этой поправки, занимавший военную или гражданскую должность человек после участия в мятеже не может вступать на государственный пост. Трампу в США предъявлены обвинения по делам, связанным с попытками отменить результаты выборов 2020 года и нападением на Капитолий в январе 2021 года, он не признает вину.

New York Times отмечала, что решение Верховного суда Колорадо распространяется только на территорию штата и не вступит в силу до 4 января. До этого дня постановление можно обжаловать. Республиканцы заявили о намерении обратиться в Верховный суд США.

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Дональд Трамп угрозы судьи Колорадо
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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