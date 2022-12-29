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«Коммерсантъ» узнал об отказе от прямых выборов глав ДНР и ЛНР

«Коммерсантъ»: глав ДНР и ЛНР будут избирать депутаты регионов

Глав Луганской и Донецкой народных республик будут выбирать депутаты местных парламентов, такое положение будет закреплено в новых редакциях конституций регионов, которые парламентарии планируют принять в пятницу, 30 декабря. Об этом со ссылкой на источники пишет «Коммерсантъ».

Первая Конституция ЛНР, принятая в мае 2014 года, предполагала, что главу избирают всенародным голосованием, выборы прошли в ноябре того же года. Главу региона избирают голосованием депутатов в Крыму, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах и всех республиках Северного Кавказа, кроме Чечни.

Материал дополняется.

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