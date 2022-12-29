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Путин освободил от декларирования доходов участников спецоперации

Путин временно освободил от декларирования доходов и расходов ряд военных и чиновников
С 29 декабря военнослужащие, нацгвардейцы, сотрудники МВД, ФСИН и СКР, принимающие участие в спецоперации на Украине, могут не предоставлять сведения о своих доходах, расходах и имуществе, следует из указа Путина
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Президент России Владимир Путин на период спецоперации освободил от декларирования доходов и расходов военных — участников боевых действий, а также командированных в новые регионы чиновников, следует из президентского указа.

Согласно документу военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, лица, проходящие службу в войсках нацгвардии, сотрудники уголовно-исполнительной системы и СКР, принимающие участие в СВО или выполняющие задачи, связанные с ее проведением, могут не предоставлять сведения о своих доходах, расходах и имуществе.

«Установить, что в период проведения специальной военной операции и впредь до издания соответствующих нормативных правовых актов РФ размещение <...> на официальных сайтах органов и организаций сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера <...> и предоставление таких сведений общероссийским СМИ для опубликования не осуществляется», — сказано в указе.

Согласно закону, к лицам, которые обязаны декларировать сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, относятся лица, замещающие государственные и муниципальные должности, работники государственных корпораций, члены ЦБ, ПФР, ФСС, ФФОМС, а также военнослужащие при назначении или увольнении с должности.

Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля, ее целями Путин называл «демилитаризацию и денацификацию» соседней страны. Государства Запада в ответ на спецоперацию ввели против Москвы санкции и начали поставлять Украине вооружения, Киев ввел военное положение и объявил мобилизацию.

Переговорщики с Украины и из России неоднократно встречались после начала конфликта, однако конкретных результатов добиться не удалось. Обе стороны обвиняли друг друга в срыве соглашений. В конце сентября к России по итогам референдумов были присоединены ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. На Украине решение Москвы сочли аннексией.

Президент Украины Владимир Зеленский в середине декабря заявил, что отвод российских войск к границам Украины 1991 года является единственным способом завершить боевые действия на территории страны. В российском МИДе сочли нереалистичными условия, которые он выдвинул.

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Путин освободил от декларирования доходов участников спецоперации
Путин освободил от декларирования доходов участников спецоперации

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Персоны
Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Путин Военная операция на Украине декларирование доходы расходы военные чиновники

Владимир Путин

политик, президент России

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