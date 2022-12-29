Нидерланды перестали автоматически давать убежище уклонистам из России

После объявления в России частичной мобилизации Нидерланды разрешили гражданам, уклоняющимся от призыва, остаться в стране. Теперь, как уточнили в Минюсте, данное правило будет распространяться только на уже призванных на службу

Фото: Wang He / Getty Images

Нидерланды перестанут автоматически предоставлять убежище гражданам России, которые уклоняются от мобилизации, пишет NL Times со ссылкой на комментарий статс-секретаря Министерства безопасности и юстиции королевства Эрика ван дер Бурга.

Три месяца назад ван дер Бург заявил, что российские граждане, скрывающиеся от мобилизации, смогут оставаться в Нидерландах, поскольку при депортации на родину им грозит уголовное преследование. Однако теперь данное правило будет распространяться только на уже призванных на службу россиян.

Он объяснил решение тем, что уклонистам от мобилизации больше не нужно бояться призыва, поскольку министр обороны России Сергей Шойгу ранее официально объявил о завершении частичной мобилизации в стране.

В то же время Мартин ван дер Линден из Совета по делам беженцев в Нидерландах заявил, что от мобилизации бежали «сотни тысяч» россиян, но число людей, приехавших в Нидерланды, невелико: по его словам, в королевство прибыли примерно несколько десятков человек.

Президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября, спустя семь месяцев после начала спецоперации на Украине. Тогда Минобороны заявляло о плане призвать 300 тыс. человек из числа резервистов с военной специальностью и боевым опытом, прошедших службу в армии. 28 октября глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что задание по призыву выполнено и мобилизация завершается, однако отдельный указ о ее завершении подписан не был.

После начала мобилизационных мероприятий многие граждане России уехали из страны. В начале ноября ФСБ сообщила, что число выездов россиян с июля по сентябрь в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию стало рекордным за пять лет. Всего за указанные месяцы число выездов за рубеж составило 9,7 млн, что почти в два раза больше по сравнению со вторым кварталом года (тогда число выездов составило 5 млн), и на 1,2 млн превысило выезды в июле—сентябре прошлого года.

Несмотря на то что авиасообщение со странами ЕС приостановлено с марта, количество легковых машин, выезжающих в Финляндию и Норвегию, также побило рекорд. 30 сентября Финляндия закрыла границу с Россией, мотивировав это тем, что не хочет быть «транзитной страной». До этого запрет на транзитный въезд в Евросоюз ввели Эстония, Литва, Латвия и Польша.

28 декабря замглавы Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал пост в Telegram, в котором назвал предателями уехавших из России противников власти и призвал рассматривать их как «врагов общества». По его мнению, вернуться назад они могут только после «предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния, а в подобающих случаях — только через амнистию или помилование».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Медведева, заявил, что его слова об уехавших из России «предателях» касаются тех, кто нарушает закон. «Естественно, кто нарушает наши законы, должны нести за это ответственность», — считает Песков. Высказывание замглавы Совбеза он назвал «гражданской позицией».

