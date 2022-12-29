Посла Украины вызвали в МИД Белоруссии из-за падения ракеты С-300

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Подписка на РБК Pro — лучший подарок
Лента новостей
Курс евро на 29 декабря
EUR ЦБ: 75,66 (+1,48) Инвестиции, 28 дек, 16:10
Курс доллара на 29 декабря
USD ЦБ: 71,33 (+1,39) Инвестиции, 28 дек, 16:10
Кадыров анонсировал второй этап военной операции «Возмездие» на Украине Политика, 19:19
Рынок российских акций в 2022 году: топ-5 взлетов и падений Инвестиции, 19:12
Любимова назвала смерть Артемьева невосполнимой утратой для культуры Общество, 19:10
Власти Тулы наградили руководителя ГК «Полипласт» медалью за меценатство​ Пресс-релиз, 19:00
Вучич отменил состояние высшей боеготовности армии Политика, 18:59
Коляда заявил, что не будет делать поддержек с Медведевой на шоу Авербуха Спорт, 18:58
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:53
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 35%
Подарить подписку
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:52
Вышел тизер документального фильма об авторе комиксов Marvel Стэне Ли Life, 18:51
В Курской области часть поселка осталась без света после обстрела Политика, 18:48
МИД осудил ограничение работы российских ученых на Шпицбергене Политика, 18:45
Путин освободил от декларирования доходов участников спецоперации Политика, 18:45
Продажи NFT в декабре выросли впервые с августа этого года Крипто, 18:32
Легенда UFC признался в употреблении стероидов после ухода из спорта Спорт, 18:27
Военная операция на Украине ,  
0 

Посла Украины вызвали в МИД Белоруссии из-за падения ракеты С-300

Ракета украинской системы С-300 была сбита белорусским ПВО в районе 10 часов утра, она упала в Брестской области недалеко от границы с Украиной. Минск потребовал от Киева наказать виновных
Здание МИД Белоруссии
Здание МИД Белоруссии (Фото: Wikimedia Commons)

В МИД Белоруссии вызвали посла Украины Игоря Кизима в связи с падением украинской ракеты системы С-300 на территории республики, ему выражен протест, передает БелТА со ссылкой на пресс-секретаря министерства Анатолия Глаза.

«В МИД Беларуси был вызван посол Украины Игорь Кизим, которому был заявлен решительный протест. Мы потребовали, чтобы украинская сторона провела тщательное расследование всех обстоятельств пуска указанной ракеты, привлекла к ответственности виновных и приняла исчерпывающие меры, чтобы не допустить повторения в будущем подобных инцидентов», — сказал Глаз.

Ранее о том, что над территорией Белоруссии в районе 10 часов 29 декабря системами белорусских ПВО была сбита украинская ракета С-300, сообщало Минобороны республики. «Обломки [воздушной цели] обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области. В ходе проверочных мероприятий предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины», — уточнили в ведомстве.

Военный комиссар Брестской области Олег Коновалов тогда заверил, что «волноваться жителям абсолютно незачем, такие случаи, к сожалению, бывают».

Позже Минобороны страны опубликовало видео, на котором командир одного из белорусских зенитных ракетных дивизионов ПВО рассказал подробности перехвата ракеты. По словам военнослужащего, около 10:00 средства радиолокационной разведки обнаружили воздушную цель, которая двигалась со стороны Украины. Цель была взята на боевое сопровождение и была уничтожена в районе агрогородка Горбаха после пересечения государственной границы Белоруссии и входа в ее воздушное пространство.

Судя по карте на видео Минобороны, ракета двигалась со стороны поселка Заболотье в Волынской области Украины.

Читайте на РБК Pro
Сервисов по релокации все больше, а переехать все сложнее. В чем причина
Может ли криптобиржа Binance последовать на дно вслед за FTX
На корпоративе наговорил лишнего: что делать с коммуникативным похмельем
Офисный синдром: как гаджеты разрушают тело и чем это исправить

Посла Украины вызвали в МИД Белоруссии из-за падения ракеты С-300
Video

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Белоруссия МИД Белоруссии протест ракета С-300 Украина Военная операция на Украине
Материалы по теме
Командир дивизиона рассказал подробности о сбитой в Белоруссии ракете
Политика
Место падения ракеты в Белоруссии. Видео
Политика
Залетевшая в Белоруссию украинская ракета была сбита ПВО
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter