Посла Украины вызвали в МИД Белоруссии из-за падения ракеты С-300

Ракета украинской системы С-300 была сбита белорусским ПВО в районе 10 часов утра, она упала в Брестской области недалеко от границы с Украиной. Минск потребовал от Киева наказать виновных

Здание МИД Белоруссии (Фото: Wikimedia Commons)

В МИД Белоруссии вызвали посла Украины Игоря Кизима в связи с падением украинской ракеты системы С-300 на территории республики, ему выражен протест, передает БелТА со ссылкой на пресс-секретаря министерства Анатолия Глаза.

«В МИД Беларуси был вызван посол Украины Игорь Кизим, которому был заявлен решительный протест. Мы потребовали, чтобы украинская сторона провела тщательное расследование всех обстоятельств пуска указанной ракеты, привлекла к ответственности виновных и приняла исчерпывающие меры, чтобы не допустить повторения в будущем подобных инцидентов», — сказал Глаз.

Ранее о том, что над территорией Белоруссии в районе 10 часов 29 декабря системами белорусских ПВО была сбита украинская ракета С-300, сообщало Минобороны республики. «Обломки [воздушной цели] обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области. В ходе проверочных мероприятий предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины», — уточнили в ведомстве.

Военный комиссар Брестской области Олег Коновалов тогда заверил, что «волноваться жителям абсолютно незачем, такие случаи, к сожалению, бывают».

Позже Минобороны страны опубликовало видео, на котором командир одного из белорусских зенитных ракетных дивизионов ПВО рассказал подробности перехвата ракеты. По словам военнослужащего, около 10:00 средства радиолокационной разведки обнаружили воздушную цель, которая двигалась со стороны Украины. Цель была взята на боевое сопровождение и была уничтожена в районе агрогородка Горбаха после пересечения государственной границы Белоруссии и входа в ее воздушное пространство.

Судя по карте на видео Минобороны, ракета двигалась со стороны поселка Заболотье в Волынской области Украины.

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