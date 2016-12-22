В ЦИК пригрозили сроками за «мертвые души» в подписных листах

Замглавы ЦИК Николай Булаев напомнил о статье Уголовного кодекса, в соответствии с которой за подделку подписей избирателей грозит до трех лет лишения свободы

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В случае выявления в подписных листах кандидатов в президенты России «мертвых душ» Центральная избирательная комиссия (ЦИК) будет сообщать об этом в правоохранительные органы, предупредил перед заседанием комиссии замглавы ЦИК Николай Булаев.

«Если мы обнаруживаем в подписных листах наличие людей, которые, к сожалению для их близких, умерли, давно на этом свете не живут, а продолжают числиться в списках неких подписантов у тех или иных кандидатов, то это будет абсолютным основанием для обращения в Следственный комитет и прокуратуру», — подчеркнул Булаев (цитата по «РИА Новости»).

Замглавы ЦИК предупредил, что в проверке собранных кандидатами подписей будут принимать участие лучшие почерковеды страны, для экспертов закуплена специальная техника, и в случае необходимости они смогут провести не выборочную, а тотальную проверку подписей. Он также напомнил, что виновные в подделке подписей избирателей могут лишиться свободы на срок до трех лет (ч. 2 ст. 142 УК РФ).

«Поэтому убедительно просим не рисковать ни своей судьбой, ни судьбой других людей, — сказал Булаев, — Мы рассматриваем это предостережение как официальную позицию ЦИК».

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что у ЦИК есть сведения о поступающих кандидатам в президенты предложениях о сборе необходимых им подписей (самовыдвиженец должен собрать 300 тыс. подписей, представитель партии — 100 тыс., представители парламентских партий от сбора подписей освобождены).

«По нашим данным, кандидатам поступают предложения за 1 млн руб. собрать подписи», — сообщила Памфилова.

Ранее Памфилова обещала жестко пресекать попытки региональных властей повысить явку на выборах президента России за счет административного давления на избирателей. «Не дай бог где-то будет появляться какая-то информация, по своей части будем [действовать] вплоть до выражения недоверия комиссиям. По части административной, где наши руки не дотягиваются, то, что касается правоохранительных органов, будем им направлять, остальное все — в администрацию президента. Я знаю, какая там будет реакция, я знаю, какой там настрой», — сказала Памфилова.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Документы в ЦИК для участия в выборах уже успели подать Владимир Путин, Ксения Собчак, Владимир Жириновский, лидер партии «Российский общенародный союз», бывший вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин, председатель партии «Женский диалог» Елена Семерикова, бизнесмен Сергей Полонский и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Однако двух последних ЦИК допустить к выборам отказалась. Навальный в ответ на это призвал своих сторонников «бойкотировать» выборы.