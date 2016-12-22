В Кремле рассказали о разочарованиях уходящего года

В администрации президента считают «основными разочарованиями 2017 года» российско-американские отношения и реализацию минских договоренностей. «Конечно, это не может не вызывать сожаление», — заявил пресс-секретарь Путина

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Разочарованиями 2017 года в Кремле считают отношения Москвы и Вашингтона, а также реализацию минских договоренностей. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«[Это] вполне может [быть разочарованием года]», — ответил официальный представитель Кремля на вопрос, можно ли так называть нынешние российско-американские отношения. «Конечно, такая ситуация и та позиция, которую занимает Вашингтон в отношении нашей страны, не может не вызывать сожаление», — добавил Песков, заметив также, что «только сожаление» Кремль может выразить и в связи «с тем, что по-прежнему в зависшем состоянии находятся минские договоренности».

«По-прежнему не удалось продвинуться в плане их реализации», — продолжил Песков, заметив, что позиция Москвы относительно того, «почему мы буксуем в плане реализации минских договоренностей, по чьей вине и в связи с чьим нежеланием», известна.

Отношения Москвы и Вашингтона окончательно испортились еще в декабре прошлого года при предыдущей американской администрации. Одним из последних постановлений команды бывшего президента США Барака Обамы после президентских выборов, во вмешательстве в которые позже обвинили Россию, стало решение о высылке из Соединенных Штатов 35 российских дипломатов. Кроме того, 29 декабря Вашингтон закрыл Москве доступ к двум принадлежащим российским дипломатам загородным резиденциям в Нью-Йорке и Мэриленде.

Москва, как ранее утверждали источники New York Times, надеялась, что с приходом в Белый дом администрации президента Дональда Трампа отношения между государствами будут восстановлены, а дипломатическая собственность вернется к России. Однако впоследствии этого не произошло. В США до сих пор расследуется дело о вмешательстве Москвы в президентскую кампанию 2016 года в Штатах. Его фигурантом, в частности, является бывший советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн, которого следователи обвиняют в том, что при вступлении Трампа в должность главы США он дал «заведомо неправомерный» сигнал Кремлю через занимавшего на тот момент пост посла России в США Сергея Кисляка о том, что санкции США в отношении России после прихода к власти команды Трампа будут ослаблены. Однако эти ограничения Вашингтон последовательно продлевает.

Согласно минским договоренностям, подписанным в 2015 году, из Донецкой и Луганской областей на юго-востоке Украины должен был начаться отвод тяжелых вооружений, вывод иностранных формирований, а также между киевскими властями и представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик должен был стартовать диалог о проведении местных выборов. Республики, согласно документу, признавались частью Украины, однако в соглашении оговаривался их «особый статус». Последним важным этапом в рамках выполнения минских договоренностей стал крупнейший с момента начала кризиса обмен пленными в декабре этого года. Киев передал 280 ополченцев, представители непризнанных республик освободили 73 бойцов Вооруженных сил Украины.