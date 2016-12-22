СМИ рассказали о пожелавших не участвовать в обмене пленными в Донбассе

Украина и военные самопровозглашенных Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) завершили процесс обмена военнопленными. Как сообщает телеканал «112 Украина», часть пленных отказалась возвращаться в ДНР и ЛНР.

«Изначально предполагалось, что обмен пройдет по схеме «306 на 74». Однако уже в процессе стало известно, что ряд людей, освобождения которых запросили боевики, отказался возвращаться в ОРДЛО [Отдельные районы Донецкой и Луганской областей]», — сообщает телеканал.

В результате из ЛНР Украина получила 16 пленных, в обмен Киев передал 73 человека. В ДНР отправили 165 человек вместо запланированных 207. «Несколько десятков лиц из списка боевиков на территории Украины отбыли наказание и находятся на свободе», — сказано в сообщении.

Из ДНР на Украину отправили 57 человек, сообщила журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова, передает «РИА Новости». Таким образом, от самопровозглашенных республик отказался возвращаться на территорию Украины один человек.

Среди освобожденных украинцев — в частности 63-летний религиовед Игорь Козловский. Он находился в плену с января 2016 года. Его обвинили в шпионаже и приговорили к почти трем годам заключения. 23-летний Владимир Фомичев был взят в плен в Макеевке 4 января 2016 года. Его обвинили в том, что он якобы провез из Киева в Макеевку две гранаты, и приговорили к двум годам лишения свободы.

Крупнейший за несколько лет обмен пленными состоялся недалеко от Горловки 27 декабря. Договоренность об этом была достигнута 25 декабря.