Появилось видео подготовки к обмену пленными в Донбассе
Общество, 27 дек, 17:45
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Появилось видео подготовки к обмену пленными в Донбассе
Корреспондент РБК заснял подготовку к процессу обмена пленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой народной республикой и Луганской народной республикой.
В кадре видны автомобили с номерами ДНР, машины скорой помощи, военнослужащие в камуфляже и несколько журналистов, снимающих происходящее.
Обмен пленными 27 декабря стал крупнейшим за три года боевых действий в Донбассе. Было оговорено, что Киев передаст республикам более 300 человек, а они в ответ — 74 человека. Процедура была запланирована на полдень по киевскому времени (13:00 мск), но началась почти на два часа позже.