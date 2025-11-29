 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Reuters сообщил, когда Рубио, Уиткофф и Кушнер встретятся с украинцами

Джаред Кушнер и Стив Уиткофф
Джаред Кушнер и Стив Уиткофф (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Госсекретарь США Марко Рубио, специальный посланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер встретятся с украинской делегацией в воскресенье, 30 ноября, во Флориде, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

29 ноября украинская делегация направилась в Соединенные Штаты для переговоров по поводу мирного плана. Украину вместо ушедшего в отставку главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака будет представлять секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, который возглавит делегацию.

Bloomberg называл целью переговоров Киева и Вашингтона достижение взаимопонимания перед тем, как Уиткофф и Кушнер отправятся на переговоры в Москву. В первой половине следующей недели Уиткофф прилетит в Россию.

Зеленский сообщил, что украинцы прибудут в США 29 ноября вечером по американскому времени (утро или ночь по московскому времени), чтобы «продолжить диалог на основе пунктов из Женевы». «Дипломатия остается активной. Американская сторона проявляет конструктив и вполне реально в ближайшие дни доработать шаги, чтобы определить, как достойно закончить войну», — отметил украинский президент.

Материал дополняется

