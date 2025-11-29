Reuters сообщил, когда Рубио, Уиткофф и Кушнер встретятся с украинцами
Госсекретарь США Марко Рубио, специальный посланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер встретятся с украинской делегацией в воскресенье, 30 ноября, во Флориде, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
29 ноября украинская делегация направилась в Соединенные Штаты для переговоров по поводу мирного плана. Украину вместо ушедшего в отставку главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака будет представлять секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, который возглавит делегацию.
Bloomberg называл целью переговоров Киева и Вашингтона достижение взаимопонимания перед тем, как Уиткофф и Кушнер отправятся на переговоры в Москву. В первой половине следующей недели Уиткофф прилетит в Россию.
Зеленский сообщил, что украинцы прибудут в США 29 ноября вечером по американскому времени (утро или ночь по московскому времени), чтобы «продолжить диалог на основе пунктов из Женевы». «Дипломатия остается активной. Американская сторона проявляет конструктив и вполне реально в ближайшие дни доработать шаги, чтобы определить, как достойно закончить войну», — отметил украинский президент.
Материал дополняется
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили