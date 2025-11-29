 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Туск решил напомнить союзникам, для чего создавалось НАТО

Туск напомнил союзникам, что НАТО создавалось для защиты от России
Премьер-министр Польши напомнил союзникам о том, что альянс был создан для защиты западных стран от России, и выразил надежу, что «ничего не изменилось»
Дональд Туск
Дональд Туск (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Премьер-министр Польши Дональд Туск напомнил союзникам о том, что НАТО создавалось для защиты западных стран от России.

«И в основе альянса лежала солидарность, а не эгоистические интересы. Надеюсь, ничего не изменилось», — написал он в X на английском языке. Президент России Владимир Путин утверждал, что «все страны НАТО воюют с Россией».

Туск ранее назвал «фатальной комбинацией» политическую ситуацию на Украине, где на фоне коррупционного скандала был уволен глава офиса президента Андрей Ермак, и поездку венгерского премьера Виктора Орбана в Москву для встречи с российским президентом, а также «хаос на переговорах» по поводу мирного плана США. Глава польского правительства, комментируя американские предложения, говорил, что некоторые из них неприемлемы. По его словам, для Варшавы важно, чтобы «любое соглашение никоим образом не ослабило Польшу, Европу или нашу безопасность», поскольку «распад Украины — это угроза для Польши».

В интервью Welt Орбан заявил, что Украине нужно вернуть статус «буферного государства» между НАТО и Россией. «Россия сохраняет территорию, согласованную на международной мирной конференции, и все западнее этой линии — до восточной границы НАТО — образует территорию украинского государства, которое вновь будет существовать как буферное государство», — считает он. По его словам, Украина стала «буферным государством» после того, как в НАТО вошли страны Прибалтики и сформировалась восточная граница блока. Такой статус Украины «гарантировал военную безопасность Европы и военный баланс, который стал основой мира», полагает Орбан.

В Москве премьер Венгрии заявил, что Будапешт готов принять встречу Путина с американским президентом Дональдом Трампом. Президент России не исключил такую встречу в Будапеште.

Может ли визит Орбана в Москву придать импульс переговорам по Украине
Политика
Виктор Орбан

29 ноября украинская делегация направилась в США для переговоров по поводу мирного плана. Встреча пройдет во Флориде, с американской стороны в ней примут участие посланник Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер. Украину вместо Ермака будет представлять секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, который возглавит делегацию.

По данным Bloomberg, цель переговоров Киева и Вашингтона — достижение взаимопонимания перед тем, как Уиткофф и Кушнер отправятся на переговоры в Москву. В первой половине следующей недели Уиткофф прилетит в Россию.

Россия готова положить американские предложения в основу будущих договоренностей, но «где-то нам точно совершенно нужно садиться и серьезно обсуждать какие-то конкретные вещи, нужно все положить на дипломатический язык», заявил Путин. Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук подчеркнул, что предложения ограничить численность ВСУ, отказаться от НАТО и признать фактическую утрату территорий не могут быть предметом обсуждения.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Дональд Туск НАТО Польша Россия
Материалы по теме
Reuters сообщил, что Рубио пропустит встречу глав МИД стран НАТО
Политика
Песков ответил на вопрос, ожидать ли возможной войны с НАТО и ЕС
Политика
Генсек НАТО рассказал, почему все должны быть довольны Трампом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 19:24 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 19:24
Призер Олимпиады конькобежка Лердам попала в ДТП Спорт, 19:36
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 19:23
«Спартак» победил «Ладу» в дебютном матче Георгиева после перехода из НХЛ Спорт, 19:22
«Цифра» в динамике: как оценить IT-отрасль России Дискуссионный клуб, 19:14
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса РБК и Сбер, 19:00
Аэропорт Калуги приостановил полеты Политика, 18:55
Пользователи пожаловались на сбой в работе Алисы от «Яндекса» Технологии и медиа, 18:48
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Куба обвинила США в создании помех в воздушном пространстве Венесуэлы Политика, 18:40
ЦСКА победил аутсайдера и вышел в лидеры РПЛ Спорт, 18:28
Туск решил напомнить союзникам, для чего создавалось НАТО Политика, 18:23
Роспотребнадзор оценил угрозу пандемии птичьего гриппа Общество, 18:21
Растут атаки — растет спрос: эксперты озвучили тренды кибербеза Отрасли, 18:14
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12