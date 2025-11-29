Туск решил напомнить союзникам, для чего создавалось НАТО

Премьер-министр Польши напомнил союзникам о том, что альянс был создан для защиты западных стран от России, и выразил надежу, что «ничего не изменилось»

Дональд Туск (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Премьер-министр Польши Дональд Туск напомнил союзникам о том, что НАТО создавалось для защиты западных стран от России.

«И в основе альянса лежала солидарность, а не эгоистические интересы. Надеюсь, ничего не изменилось», — написал он в X на английском языке. Президент России Владимир Путин утверждал, что «все страны НАТО воюют с Россией».

Туск ранее назвал «фатальной комбинацией» политическую ситуацию на Украине, где на фоне коррупционного скандала был уволен глава офиса президента Андрей Ермак, и поездку венгерского премьера Виктора Орбана в Москву для встречи с российским президентом, а также «хаос на переговорах» по поводу мирного плана США. Глава польского правительства, комментируя американские предложения, говорил, что некоторые из них неприемлемы. По его словам, для Варшавы важно, чтобы «любое соглашение никоим образом не ослабило Польшу, Европу или нашу безопасность», поскольку «распад Украины — это угроза для Польши».

В интервью Welt Орбан заявил, что Украине нужно вернуть статус «буферного государства» между НАТО и Россией. «Россия сохраняет территорию, согласованную на международной мирной конференции, и все западнее этой линии — до восточной границы НАТО — образует территорию украинского государства, которое вновь будет существовать как буферное государство», — считает он. По его словам, Украина стала «буферным государством» после того, как в НАТО вошли страны Прибалтики и сформировалась восточная граница блока. Такой статус Украины «гарантировал военную безопасность Европы и военный баланс, который стал основой мира», полагает Орбан.

В Москве премьер Венгрии заявил, что Будапешт готов принять встречу Путина с американским президентом Дональдом Трампом. Президент России не исключил такую встречу в Будапеште.

29 ноября украинская делегация направилась в США для переговоров по поводу мирного плана. Встреча пройдет во Флориде, с американской стороны в ней примут участие посланник Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер. Украину вместо Ермака будет представлять секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, который возглавит делегацию.

По данным Bloomberg, цель переговоров Киева и Вашингтона — достижение взаимопонимания перед тем, как Уиткофф и Кушнер отправятся на переговоры в Москву. В первой половине следующей недели Уиткофф прилетит в Россию.

Россия готова положить американские предложения в основу будущих договоренностей, но «где-то нам точно совершенно нужно садиться и серьезно обсуждать какие-то конкретные вещи, нужно все положить на дипломатический язык», заявил Путин. Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук подчеркнул, что предложения ограничить численность ВСУ, отказаться от НАТО и признать фактическую утрату территорий не могут быть предметом обсуждения.