 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

WP сообщила о патрулировании неба близ Венесуэлы военными самолетами США

Военные самолеты США уже «практически постоянно» патрулируют международное воздушное пространство около Венесуэлы, сообщил американский чиновник The Washington Post.

Президент Дональд Трамп в субботу объявил, что воздушное пространство над Венесуэлой и близ нее закрыто.

Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой
Политика
Фото:Seaman Zamirah Connor / U.S. Navy / Reuters

Материал дополняется

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 17:44 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 17:44
Моноцентричность не в тренде: три района Москвы с особыми домами РБК и ГАЛС, 17:59
WP сообщила о патрулировании неба близ Венесуэлы военными самолетами США Политика, 17:58
Как бизнес адаптируется к колебаниям рынка коммерческого автотранспорта Отрасли, 17:54
Пиастри выиграл спринт на Гран-при Катара «Формулы-1» Спорт, 17:50
Как экзосомальная терапия восстанавливает и омолаживает кожу РБК и КИТ МЕД, 17:42
Как сохранить безопасность данных в цифровой среде Отрасли, 17:33
Умерла олимпийская чемпионка 1980 года по конькобежному спорту Петрусева Спорт, 17:33
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Как формируется компонентная база индустрии красоты Дискуссионный клуб, 17:23
WSJ узнала, что Уиткофф предложил Украине вместо Tomahawk Политика, 17:22
Лыжник Бакуров рассказал о своей травме после толчка от Большунова Спорт, 17:22
Авиакомпании ОАЭ начали проверку Airbus A320 после данных об уязвимости Бизнес, 17:20
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 17:15
Онлайн и офлайн в одной корзине: что такое бесшовный шопинг сегодня Стиль, 17:14