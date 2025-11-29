WP сообщила о патрулировании неба близ Венесуэлы военными самолетами США
Военные самолеты США уже «практически постоянно» патрулируют международное воздушное пространство около Венесуэлы, сообщил американский чиновник The Washington Post.
Президент Дональд Трамп в субботу объявил, что воздушное пространство над Венесуэлой и близ нее закрыто.
Материал дополняется
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили