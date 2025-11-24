Киев назвал три красные линии для мира с Россией
Украина не должна быть ограничена в численности Вооруженных сил, возможности вступать в союзы, а также принуждена к признанию утраты территорий, заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук на парламентской конференции в Швеции, передает Reuters.
Возможность вступления Украины в НАТО и ЕС должна быть элементом гарантий безопасности и мирного плана, добавил он.
На конференции по видеосвязи выступил украинский президент Владимир Зеленский. Он рассказал, что Киев продолжает работать с партнерами над компромиссами по проекту соглашения, чтобы «усилить Украину, а не ослабить ее».
США первоначально представили мирный план из 28 пунктов, подразумевавший отказ Украины от вступления в НАТО, вывод украинских войск из остающихся под их контролем территорий Донбасса, признание де-факто российскими Крыма, Донецка и Луганска. Херсон и Запорожье получали бы «замороженный статус» вдоль линии соприкосновения. Численность украинской армии следовало ограничить до 600 тыс. человек, говорилось в американской инициативе.
Спустя несколько дней, 23 ноября, в Женеве прошли американо-украинские переговоры, на которых рамки урегулирования «обновили и усовершенствовали», сообщил Белый дом. Как выяснил «РБК-Украина», вопросы территорий и альянсов стороны договорились оставить для личного обсуждения президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, их пока «вынесли за скобки». Многие другие темы Киев и Вашингтон смогли согласовать или скорректировать.
Президент России Владимир Путин заявил, что американские мирные предложения могут лечь «в основу окончательного мирного урегулирования», но пока текст с Москвой не обсуждали. По сведениям ABC, американская сторона намерена провести отдельные переговоры с российскими представителями по проекту соглашения.
