Военная операция на Украине⁠,
0

Киев назвал три красные линии для мира с Россией

Стефанчук: красными линиями для Киева стали ограничение ВСУ и утрата территорий
Сюжет
Военная операция на Украине
США предложили Украине ограничить численность ВСУ, отказаться от НАТО и признать фактическую утрату территорий. Спикер Верховной рады заявил, что эти вопросы не могут быть предметом обсуждения
Фото: Stringer / Reuters
Фото: Stringer / Reuters

Украина не должна быть ограничена в численности Вооруженных сил, возможности вступать в союзы, а также принуждена к признанию утраты территорий, заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук на парламентской конференции в Швеции, передает Reuters.

Возможность вступления Украины в НАТО и ЕС должна быть элементом гарантий безопасности и мирного плана, добавил он.

На конференции по видеосвязи выступил украинский президент Владимир Зеленский. Он рассказал, что Киев продолжает работать с партнерами над компромиссами по проекту соглашения, чтобы «усилить Украину, а не ослабить ее».

WP узнала, что Трамп не вникал в детали мирного плана для Украины
Политика
Дональд Трамп

США первоначально представили мирный план из 28 пунктов, подразумевавший отказ Украины от вступления в НАТО, вывод украинских войск из остающихся под их контролем территорий Донбасса, признание де-факто российскими Крыма, Донецка и Луганска. Херсон и Запорожье получали бы «замороженный статус» вдоль линии соприкосновения. Численность украинской армии следовало ограничить до 600 тыс. человек, говорилось в американской инициативе.

Спустя несколько дней, 23 ноября, в Женеве прошли американо-украинские переговоры, на которых рамки урегулирования «обновили и усовершенствовали», сообщил Белый дом. Как выяснил «РБК-Украина», вопросы территорий и альянсов стороны договорились оставить для личного обсуждения президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, их пока «вынесли за скобки». Многие другие темы Киев и Вашингтон смогли согласовать или скорректировать.

Президент России Владимир Путин заявил, что американские мирные предложения могут лечь «в основу окончательного мирного урегулирования», но пока текст с Москвой не обсуждали. По сведениям ABC, американская сторона намерена провести отдельные переговоры с российскими представителями по проекту соглашения.

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Руслан Стефанчук Украина красные линии
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
