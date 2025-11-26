 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Морской терминал КТК возобновил отгрузку нефти после ударов БПЛА

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском возобновил отгрузку нефти, которая была приостановлена после атак беспилотников 24 и 25 ноября, сообщили РБК в компании.

Отгрузка нефти была возобновлена в полночь 26 ноября.

«Все сообщения СМИ и социальных медиа о возобновлении в более ранние сроки является недостоверной», — говорится в сообщении.

При этом в КТК отметили, что сдача нефти грузоотправителями в систему Тенгиз — Новороссийск «в последний дни осуществлялась в штатном режиме».

В ночь на 25 ноября при атаке дронов получил повреждения административный корпус морского терминала КТК под Новороссийском. Там расположен главный центр управления КТК, из которого осуществляется контроль за работой всей трубопроводной системы Тенгиз — Новороссийск в России и Казахстане.

Грузовые операции у выносных причальных устройств приостанавливались, персонал эвакуировали после сигнала о беспилотной опасности, пострадавших не было.

Объекты КТК уже несколько раз попадали под удар беспилотников. 24 сентября дроны повредили офис КТК в Новороссийске. В результате пострадали двое сотрудников, а также люди, которые не работают в компании.

Каспийский трубопроводный консорциум — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Трубопровод протяженностью более 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске. 

Авторы
Татьяна Киселева Татьяна Киселева
