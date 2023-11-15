 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Эрдоган заявил, что у Нетаньяху есть ядерное оружие, но его конец близок

Эрдоган: Нетаньяху обладает ядерным оружием, но его конец близок
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Турция предпримет шаги, которые позволят судить политических и военных руководителей Израиля в международных судах, и продолжит изолировать Тель-Авив на международной арене, пригрозил Эрдоган
Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху (Фото: Amir Levy / Getty Images)

У Израиля может быть сколько угодно ядерных боеголовок, но конец премьера Биньямина Нетаньяху близок, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Анкаре.

«Я обращаюсь к Нетаньяху: у тебя есть атомная бомба, ядерная бомба, и ты ею угрожаешь. Сколько бы их у тебя ни было, твой конец близок», — сказал он (цитата по Anadolu).

По словам Эрдогана, если Тель-Авив продолжит свои действия в секторе Газа, он подтвердит свой статус «проклятого террористического государства».

Анкара намерена связаться с лидерами стран, воздержавшихся от голосования в отношении резолюции по Газе, принятой Генассамблеей ООН 121 голосом «за». Одновременно с оказанием гуманитарной помощи Палестине Турция продолжит изолировать Израиль на международной арене, заключил Эрдоган.

В Турции прокуратура дала ход запросу на уголовное дело против Нетаньяху
Политика
Биньямин Нетаньяху

Главная прокуратура Стамбула 14 ноября рассмотрела ходатайство о возбуждении уголовного дела против израильского премьера в Международном уголовном суде и передала его в Минюст. Авторы ходатайства обвинили израильского премьера в геноциде и гибели мирных жителей.

В начале ноября турецкий лидер заявил, что отказался от дальнейшего общения с Нетаньяху из-за действий израильской армии в секторе Газа. «Нетаньяху больше не является тем, с кем мы можем разговаривать. Мы списали его со счетов», — сказал он. При этом полный разрыв дипломатических отношений между Турцией и Израилем невозможен, признал Эрдоган.

Программа развития РБК Pro Лидерство: первый навык

С критикой Израиля выступали также Иран, страны арабского мира и всемирные организации, такие как ООН и ВОЗ. Общество Красного Полумесяца отмечало, что после начала войны «во всем секторе Газа не стало безопасных зон».

Израильская сторона отвергает обвинения в нарушении правил ведения войны. Нетаньяху заявил, что не поддастся на внешнее давление из-за «ложных обвинений». «Даже если международный кредит закончится, мы продолжим двигаться к достижению двух целей, которые мы перед собой поставили, — уничтожение ХАМАС и освобождение всех заложников», — отметил он.

Авторы
Теги
Персоны
Виктория Громова Виктория Громова
Реджеп Тайип Эрдоган Биньямин Нетаньяху ядерное оружие Турция Израиль
Реджеп Тайип Эрдоган фото

Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции

26 февраля 1954 года
Материалы по теме
Эрдоган призвал Израиль и ХАМАС к переговорам
Политика
Эрдоган объявил, что списал Нетаньяху со счетов
Политика
Нетаньяху пообещал «противостоять миру» при необходимости
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 97,78 (-0,75) Инвестиции, 14 ноя, 16:25 Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 91,26 (-0,86) Инвестиции, 14 ноя, 16:25
Еврокомиссия одобрила предложения по 12-му пакету санкций против России Экономика, 16:01
Потерять 100 000 клиентов: как действовать при взломе или инфоатаке Pro, 16:01
Россиянам не поставили условие об осуждении спецоперации для Паралимпиады Спорт, 15:57
Где в Москве встречаются краснокнижные животные, птицы и растения РБК и ДПиООС, 15:57
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:57
Госдума приняла проект бюджета на 2024 год в основном чтении Экономика, 15:56
Эксперты оценили рост стоимости апартаментов в Москве Недвижимость, 15:52
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В Рио-де-Жанейро зафиксировали рекордную жару — 58,5 градуса Цельсия Общество, 15:47
Почему опасно пользоваться криптомиксерами и рядом криптобирж Pro, 15:43
Власти решили выделить еще ₽15 млрд на льготные автокредиты Авто, 15:34
Таксист, фотограф, репетитор: как работать на себя РБК и ВТБ, 15:34
Обвинение запросило 14 лет для журналистки Баязитовой Бизнес, 15:25
Как бизнесу эффективно работать с самозанятыми. Карточки РБК и Сбер, 15:23
В России ужесточают контроль за информацией. Что могут ФСБ и Роскомнадзор Pro, 15:22