Эрдоган заявил, что у Нетаньяху есть ядерное оружие, но его конец близок

Турция предпримет шаги, которые позволят судить политических и военных руководителей Израиля в международных судах, и продолжит изолировать Тель-Авив на международной арене, пригрозил Эрдоган

Биньямин Нетаньяху (Фото: Amir Levy / Getty Images)

У Израиля может быть сколько угодно ядерных боеголовок, но конец премьера Биньямина Нетаньяху близок, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Анкаре.

«Я обращаюсь к Нетаньяху: у тебя есть атомная бомба, ядерная бомба, и ты ею угрожаешь. Сколько бы их у тебя ни было, твой конец близок», — сказал он (цитата по Anadolu).

По словам Эрдогана, если Тель-Авив продолжит свои действия в секторе Газа, он подтвердит свой статус «проклятого террористического государства».

Анкара намерена связаться с лидерами стран, воздержавшихся от голосования в отношении резолюции по Газе, принятой Генассамблеей ООН 121 голосом «за». Одновременно с оказанием гуманитарной помощи Палестине Турция продолжит изолировать Израиль на международной арене, заключил Эрдоган.

Главная прокуратура Стамбула 14 ноября рассмотрела ходатайство о возбуждении уголовного дела против израильского премьера в Международном уголовном суде и передала его в Минюст. Авторы ходатайства обвинили израильского премьера в геноциде и гибели мирных жителей.

В начале ноября турецкий лидер заявил, что отказался от дальнейшего общения с Нетаньяху из-за действий израильской армии в секторе Газа. «Нетаньяху больше не является тем, с кем мы можем разговаривать. Мы списали его со счетов», — сказал он. При этом полный разрыв дипломатических отношений между Турцией и Израилем невозможен, признал Эрдоган.

С критикой Израиля выступали также Иран, страны арабского мира и всемирные организации, такие как ООН и ВОЗ. Общество Красного Полумесяца отмечало, что после начала войны «во всем секторе Газа не стало безопасных зон».

Израильская сторона отвергает обвинения в нарушении правил ведения войны. Нетаньяху заявил, что не поддастся на внешнее давление из-за «ложных обвинений». «Даже если международный кредит закончится, мы продолжим двигаться к достижению двух целей, которые мы перед собой поставили, — уничтожение ХАМАС и освобождение всех заложников», — отметил он.