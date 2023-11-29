ФСБ сообщила о предотвращении подрыва военкомата в Воронеже

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Сотрудники ФСБ задержали мужчину, планировавшего взорвать самодельную бомбу на территории военкомата в Воронеже. Об этом сообщает сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ФСБ, мужчина 1986 года рождения был завербован «боевиками одной из украинских террористических организаций». После совершения подрыва он планировал принять участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

При обыске по месту жительства задержанного сотрудники спецслужбы изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и обнаружили переписку с вербовщиками в интернете.

В отношении мужчины возбуждено дело по статьям УК: «приготовление к террористическому акту» и «незаконное приобретение, изготовление и хранение взрывных устройств». Мужчину арестовали.

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