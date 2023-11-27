 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

ФСБ задержала жительницу Запорожья за попытку подрыва военного грузовика

ФСБ задержала жительницу Запорожья за попытку подрыва военного грузовика
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Сотрудники ФСБ задержали с поличным жительницу Запорожской области при попытке подорвать военный грузовик. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

«Злоумышленница задержана с поличным на месте совершения преступления», — сообщили в управлении.

По данным ФСБ, жительница Запорожской области по заданию украинских спецслужб установила самодельное взрывное устройство под кабину грузового автомобиля ВС России.

ФСБ задержала украинца в форме курьера за подготовку теракта в Воронеже
Политика

В отношении нее возбудили дело по ст. 205 (террористический акт) и 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ) УК России, проводятся следственные действия.

ФСБ регулярно сообщает о задержаниях россиян, которые планировали уехать на Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ, или как-либо еще поддерживают украинскую сторону.

Так, 14 ноября силовики задержали жителя Челябинской области по подозрению в подготовке взрыва в административном здании. По версии ФСБ, мужчина собирался использовать для нападения самодельные зажигательные гранаты.

Читайте на РБК Pro
23 научных способа стать счастливее, почти ничего не меняя в жизни
Почему креативные сотрудники начинают диктовать условия работодателям
На чем богатейшая селф-мейд американка сделала миллиарды в IT к своим 80
Российские фирмы начали «захват» брендов ушедших компаний
Теги
ФСБ задержание Запорожская область подрыв грузовик
Материалы по теме
ФСБ задержала в Крыму россиянина за поставки авиазапчастей на Украину
Политика
ФСБ в Брянской области задержала россиянина, собиравшегося вступить в ВСУ
Политика
ФСБ задержала украинца в форме курьера за подготовку теракта в Воронеже
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 97,16 (+0,24) Инвестиции, 16:55 Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 88,7 (-0,11) Инвестиции, 16:55
Как аудиобейдж «Билайна» помог «Открытию» нарастить продажи кредиток РБК Отрасли, 18:12
Как менять карточки товаров и цены сразу на всех маркетплейсах РБК и Точка, 18:12
В клубе РПЛ рассказали об ущербе базе из-за сильного шторма в Сочи Спорт, 18:12
В три раза больше выручки после ребрендинга: кейс франчайзи «Шашлыкоff» РБК+, 18:11
Как искусственный интеллект повышает кибербезопасность Новая экономика, 18:10
Росконгресс: «Продукция виноделов должна быть модной» РБК Отрасли, 18:10
Почему бизнесу нужно инвестировать в отношения с коренными народами Тренды, 18:10
Последний день скидок до 80%
На «Весь РБК Pro» и Абонемент на интенсивы
Успейте купить
Сын Кернеса заявил об отключении его отца от аппаратов жизнеобеспечения Политика, 18:09
Путин разрешил десяткам компаний выбирать, какую информацию раскрывать Бизнес, 18:07
Как развиваются территориальные системы экомониторинга в столице РБК и ДПиООС, 18:00
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:59
Глава харьковской ВГА заявил о покушении на своего заместителя Политика, 17:58
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:56
Арбитраж не принял заявление о банкротстве СПБ Биржи Финансы, 17:50