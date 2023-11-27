ФСБ задержала жительницу Запорожья за попытку подрыва военного грузовика

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Сотрудники ФСБ задержали с поличным жительницу Запорожской области при попытке подорвать военный грузовик. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

«Злоумышленница задержана с поличным на месте совершения преступления», — сообщили в управлении.

По данным ФСБ, жительница Запорожской области по заданию украинских спецслужб установила самодельное взрывное устройство под кабину грузового автомобиля ВС России.

В отношении нее возбудили дело по ст. 205 (террористический акт) и 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ) УК России, проводятся следственные действия.

ФСБ регулярно сообщает о задержаниях россиян, которые планировали уехать на Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ, или как-либо еще поддерживают украинскую сторону.

Так, 14 ноября силовики задержали жителя Челябинской области по подозрению в подготовке взрыва в административном здании. По версии ФСБ, мужчина собирался использовать для нападения самодельные зажигательные гранаты.