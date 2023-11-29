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Политика ,  
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В Чехии рассмотрят заморозку «Московского двора» из-за санкций

CT: в Чехии рассматривают возможность заморозить два связанных с Россией отеля
В Чехии могут заморозить два отеля. Один связывают с правительством Татарстана, владельца второго подозревают в работе в Крыму, что запрещено санкциями ЕС. Двумя неделями ранее Прага арестовала 70 объектов недвижимости России
Карловы Вары&nbsp;
Карловы Вары  (Фото: Patrick Pleul / dpa / Global Look Press)

В Чехии могут заморозить отели «Ульрика» и «Московский двор» в Карловых Варах в связи с санкциями против России, сообщает гостелеканал Česká televize (ČT). Следствие ведет Финансово-аналитическое управление (ФАУ) Чехии.

Первый отель контролируется компанией «Связьинвестнефтехим», подконтрольной правительству Татарстана, пишет издание. «Московским двором» владеет «Московский центр». По сведениям ФАУ, эта компания вела деятельность в Крыму, что запрещено европейскими санкциями.

Миноритарный совладелец «Московского центра» — чешский врач и бизнесвумен Дагмар Шпишакова. Ее муж рассказал изданию, что та неоднократно просила выплатить ей ее долю, и на самом деле в делах компании участия не принимает. ČT пишет, что он прежде работал в компании семьи бывшего врио мэра Москвы, а теперь — подсанкционного депутата Госдумы Владимира Ресина. Шпишаков пояснил, что работал в разных фирмах, чтобы «продолжать вести бизнес».

РБК направил запрос в «Связьинвестнефтехим» и в ГУП «Медицинский центр».

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Две недели назад, в середине ноября, правительство Чехии решило заморозить государственные активы России в стране — меры коснулись около 70 объектов недвижимости в Праге, Карловых Варах и Среднечешском крае, окружающем столицу республики. Санкции были введены против «Предприятия по управлению активами за рубежом» Управления делами президента России («Госзагрансобственность»).

«Это имущество нельзя будет передать или продать. Банковские счета, на которые поступает арендная плата за это имущество, не смогут использоваться Россией каким-либо способом», — объяснил чешский премьер Петр Фиала в Facebook (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

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Кремль раскритиковал решение Чехии. «Здесь надо проанализировать, что здесь есть у чехов, разумеется, в случае <...> формализации недружественных шагов, конечно же, возможный ответ будет дан», — отреагировал представитель российского президента Дмитрий Песков. Он сообщил о недоумении действиями Праги и категорическом отказе принимать происходящее.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Виктория Хабарова
Чехия отели Татарстан Татнефть конфискация имущества
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