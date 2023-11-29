Рябков не исключил военный конфликт России и НАТО

Военный конфликт России и НАТО нельзя исключать, а восстановление отношений между Москвой и блоком невозможно в обозримой перспективе, заявил Рябков. Генсек НАТО ранее заявил о стремлении избежать прямого конфликта с Россией

Сергей Рябков (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Вооруженный конфликт между Россией и НАТО не исключен, но подобная эскалация зависит исключительно от действий альянса. Об этом в интервью «Известиям» заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Это [вооруженный конфликт между Россией и НАТО] зависит от Североатлантического альянса. Целиком и полностью выбор на стороне НАТО. Мы готовы, как это уже было продемонстрировано, защищать наши национальные интересы всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами. Бесконечное посягательство на них, нескончаемая эскалация на направлении, которое с точки зрения фундаментальных интересов является для нас не просто ключевым и стержневым, а сердцевинным, — опасный путь», — заявил дипломат.

По его словам, отношения России и НАТО вряд ли восстановятся в обозримой перспективе. «Это исключено по соображениям как принципиального, так и практического свойства. Если кто-то на Западе думает, что мы нуждаемся в этих отношениях, в какой-то момент придем и попросим об их восстановлении, это большое заблуждение», — сказал Рябков.

Он также отметил, что блок так или иначе придет к моменту, когда ему придется переосмыслить последствия своей политики. «Мы видим, что из-за расширения альянса, по сути, потерпела крах многослойная и многомерная система контроля над обычными вооружениями в Европе. Это не добавило безопасности Североатлантическому альянсу, как бы они ни старались доказать обратное. Члены НАТО не смогут через свои заклинания и камлания изменить жизнь вокруг себя», — добавил замминистра.

После начала российской спецоперации западные страны усилили поддержку Украины и в настоящее время поставляют ей различные виды вооружения, включая самолеты, танки, РСЗО и др. Москва осуждает такие поставки. Глава российского МИДа Сергей Лавров говорил, что Запад ведет против России войну «руками» Украины. «Если НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией через прокси и вооружает этого прокси, то на войне как на войне», — отмечал он.

До этого президент Владимир Путин неоднократно обвинял НАТО в необоснованном расширении на восток и предупреждал о возможной эскалации. Расширение НАТО он называл одной из причин начала спецоперации на Украине.

В то же время в НАТО заявляют о стремлении избежать прямой конфронтации с Россией. 27 ноября генсек военного блока Йенс Столтенберг назвал две главные задачи НАТО после начала украинского конфликта: «Первое — это поддержка Украины, что мы сделали. […] И мы продолжаем оказывать поддержку Украине. Другая главная задача — предотвратить эскалацию конфликта, переход конфликта в полноценную войну между Россией и НАТО».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова Столтенберга, заявил, что НАТО по-прежнему считает Россию противником, а сам блок был создан как инструмент конфронтации и сдерживания Москвы и от этих планов не отказывается, «какие бы заявления ни делались»