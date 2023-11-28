Песков ответил на слова генсека НАТО о желании избежать эскалации

НАТО создавали как «инструмент конфронтации» с Россией и не отказываются от планов по ее сдерживанию, заявил Песков. Генсек альянса назвал предотвращение эскалации конфликта с Россией одной из главных задач на фоне спецоперации

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / ТАСС)

Североатлантический альянс считает Россию противником, был создан как инструмент конфронтации и сдерживания Москвы и от этих планов не отказывается, «какие бы заявления ни делались», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге. Так он ответил на вопрос о риске эскалации конфликта НАТО и России.

Глава альянса Йенс Столтенберг накануне заявил, что одна из главных задач НАТО после начала российской военной операции на Украине — предотвращение эскалации и переход конфликта в полноценную войну между Россией и блоком.

«Пока что альянс не отказывается от своих планов по сдерживанию России и по, что называется, закланию украинского народа как жертв ритуальных в борьбе с Россией», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, в Кремле прекрасно понимают ситуацию и выстраивают дальнейшую линию действий в соответствии с этими реалиями. «Специальная военная операция продолжается», — добавил Песков.

Столтенберг сказал, что НАТО предотвращает эскалацию, посылая России четкий сигнал, что готово защищать свою территорию. Он также добавил, что блок демонстрирует это не только словами, но и увеличением своих вооруженных сил на восточных границах. «Мы делаем это не для провоцирования конфликта, а для его предотвращения», — подчеркнул генсек НАТО.

Президент России Владимир Путин 8 ноября заявил, что страны НАТО пытаются расширить зону влияния и в нарушение собственных доктрин «выйти за географические рамки» деятельности альянса. В ответ на это, по его словам, Россия и Китай продолжат укреплять обороноспособность, «в том числе и благодаря совместным военно-морским, воздушным учениям».

За день до этого страны НАТО бессрочно приостановили участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в ответ на денонсацию документа Москвой. Россия объясняла свой выход тем, что положения документа «во многом устарели» и он «утратил связь с действительностью», в том числе из-за расширения НАТО. В предложенном президентом законопроекте утверждалось, что США и их союзники проводят «линию на военную конфронтацию» с Москвой.