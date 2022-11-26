Кулеба заявил, что ряд стран тайно поставляют военную помощь Украине

Глава украинского МИДа отметил, что Киев получает военную помощь от ряда стран не напрямую, а через посредников. Эти посредники, по его словам, закупают вооружения у третьих стран и затем передают его Украине

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Некоторые страны, демонстративно отказывающиеся от военной помощи Украине, на самом деле помогают тайно. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью французской Le Parisien.

По его словам, Киев получает военную помощь от ряда стран не напрямую, а через посредников.

Эти посредники закупают вооружения у третьих стран и затем передают его Украине. «Большинство из этих третьих стран публично говорят, что ничего не поставляют, но за кулисами все происходит», — отметил он.

После начала военной операции на Украине ряд западных стран, в том числе США, Канада, Австралия и большинство стран ЕС начали поставлять вооружения на Украину. Вашингтон, при этом, поставлял оружие Украине с 2014 года, однако кратно увеличил поставки с февраля 2022-го.

В то же время власти США указывают, что не намерены вмешиваться в конфликт напрямую, а намерены не дать Киеву проиграть и помочь занять сильную переговорную позицию. С января 2022 года США выделили на помощь Украине в сфере безопасности более $19,3 млрд, подавляющую часть суммы направили на эти цели уже после введения российских войск в соседнее государство.

В частности, украинские военные получили 142 гаубицы M777 с калибром 155 мм, а также около 924 тыс. снарядов к ним. NYT указывает, что этих орудий достаточно для оснащения примерно восьми артиллерийских батальонов.

Россия критикует поставки оружия западными странами на Украину. Кремль настаивает, что эти действия не помешают Москве достичь своих целей, однако лишь затянут конфликт.