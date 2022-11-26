Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Чёрная пятница! Скидки до −55% на РБК Pro
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 62,88 (+0,09) Инвестиции, 25 ноя, 16:30
Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 60,48 (+0,09) Инвестиции, 25 ноя, 16:30
Польша справилась с Саудовской Аравией. Что происходит на ЧМ в Катаре Спорт, 20:30
Кулеба заявил, что ряд стран тайно поставляют военную помощь Украине Политика, 20:07
Как дискаунтер «Победа» за один год открыл 123 новых магазина. Кейс РБК и СберАналитика, 19:54
Левандовски рассказал о слезах после дебютного гола на ЧМ Спорт, 19:51
ПСБ провел онлайн-форум финансовой грамотности «Просто Капитал» Пресс-релиз, 19:38
Четыре очка Гусева помогли СКА победить «Торпедо» в матче КХЛ Спорт, 19:17
Шольц заявил, что Путин во время последней встречи переходил на немецкий Политика, 19:16
Самые большие скидки года
Скидки до 55% на подписку РБК Pro. Доступ ко всем материалам
Оформить подписку
Как сэкономить на деловых поездках, когда все постоянно меняется РБК и Smartway, 19:00
Франция — Дания. Центральный матч группы D на чемпионате мира Спорт, 19:00
Курды приостановили сопротивление ИГ в Сирии из-за турецкой операции Политика, 18:52
Власти объяснили появление бэтээров с флагами Украины на улицах Твери Политика, 18:39
Юристы назвали плюсы и минусы создания новой системы для военкоматов Общество, 18:28
Классическая архитектура и комфорт: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 18:11
Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Макея Политика, 18:08
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Кулеба заявил, что ряд стран тайно поставляют военную помощь Украине

Кулеба: ряд стран, публично отказавшихся от военной помощи Украине, тайно помогают ей
Глава украинского МИДа отметил, что Киев получает военную помощь от ряда стран не напрямую, а через посредников. Эти посредники, по его словам, закупают вооружения у третьих стран и затем передают его Украине
Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press
Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Некоторые страны, демонстративно отказывающиеся от военной помощи Украине, на самом деле помогают тайно. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью французской Le Parisien.

По его словам, Киев получает военную помощь от ряда стран не напрямую, а через посредников.

Эти посредники закупают вооружения у третьих стран и затем передают его Украине. «Большинство из этих третьих стран публично говорят, что ничего не поставляют, но за кулисами все происходит», — отметил он.

После начала военной операции на Украине ряд западных стран, в том числе США, Канада, Австралия и большинство стран ЕС начали поставлять вооружения на Украину. Вашингтон, при этом, поставлял оружие Украине с 2014 года, однако кратно увеличил поставки с февраля 2022-го.

В то же время власти США указывают, что не намерены вмешиваться в конфликт напрямую, а намерены не дать Киеву проиграть и помочь занять сильную переговорную позицию. С января 2022 года США выделили на помощь Украине в сфере безопасности более $19,3 млрд, подавляющую часть суммы направили на эти цели уже после введения российских войск в соседнее государство.

В частности, украинские военные получили 142 гаубицы M777 с калибром 155 мм, а также около 924 тыс. снарядов к ним. NYT указывает, что этих орудий достаточно для оснащения примерно восьми артиллерийских батальонов.

Читайте на РБК Pro
Как эмбарго на российскую нефть отразится на курсе рубля Боб Айгер снова стал CEO Disney. Спасет ли это компанию — The Economist Выстрел «Авроры»: есть ли будущее у российской операционной системы На рынке труда закончилась «старая нормальность». Подводим итоги-2022

Россия критикует поставки оружия западными странами на Украину. Кремль настаивает, что эти действия не помешают Москве достичь своих целей, однако лишь затянут конфликт.

Кулеба заявил, что ряд стран тайно поставляют военную помощь Украине
Кулеба заявил, что ряд стран тайно поставляют военную помощь Украине

 

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Военная операция на Украине поставки оружия Дмитрий Кулеба
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Швейцария ввела эмбарго на поставки России и Украине своего оружия
Политика
В ФРГ заявили, что достигли границ в поставках оружия третьим странам
Политика
Небензя назвал удары по объектам Украины ответом на накачку оружием
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter