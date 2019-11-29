Киев сообщил о ходе переговоров с Россией о присоединении газовых сетей

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Россия и Украина приступили к согласованию договора о присоединении газовых сетей по европейским правилам. Об этом сообщается в Facebook украинского «Нафтогаза».

Как следует из текста сообщения компании, российская сторона предоставила «Нафтогазу» свои комментарии по этому документу. В Киеве также сообщили, что руководитель оператора газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) передал «Газпрому» проект соглашения еще на трехсторонней встрече, прошедшей в сентябре этого года.

Комментарии «Газпрома» в «Нафтогазе» назвали первым шагом к заключению соглашения о продолжении транзита через территорию Украины, отметив при этом, что «до окончательного решения еще далеко».

В компании также сообщили о переносе трехсторонней встречи, которая должна была пройти 29 ноября, чтобы специалисты смогли провести анализ комментариев и «достигнуть согласия по тексту соглашения». О том, что на 29 ноября этого года запланирована очередная техническая встреча по вопросу транзита российского газа через территорию Украины, ранее сообщал замглавы российского Минэнерго Анатолий Яновский.