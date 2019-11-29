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Политика ,  
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Киев сообщил о ходе переговоров с Россией о присоединении газовых сетей
Фото: Юрий Белинский / ТАСС

Россия и Украина приступили к согласованию договора о присоединении газовых сетей по европейским правилам. Об этом сообщается в Facebook украинского «Нафтогаза».

Как следует из текста сообщения компании, российская сторона предоставила «Нафтогазу» свои комментарии по этому документу. В Киеве также сообщили, что руководитель оператора газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) передал «Газпрому» проект соглашения еще на трехсторонней встрече, прошедшей в сентябре этого года.

Комментарии «Газпрома» в «Нафтогазе» назвали первым шагом к заключению соглашения о продолжении транзита через территорию Украины, отметив при этом, что «до окончательного решения еще далеко».

В компании также сообщили о переносе трехсторонней встречи, которая должна была пройти 29 ноября, чтобы специалисты смогли провести анализ комментариев и «достигнуть согласия по тексту соглашения». О том, что на 29 ноября этого года запланирована очередная техническая встреча по вопросу транзита российского газа через территорию Украины, ранее сообщал замглавы российского Минэнерго Анатолий Яновский.

Экономика
Россия и Украина обсудили транзит газа

28 ноября этого года в Вене состоялись совместные консультации представителей России и Украины, где стороны обсудили урегулирование претензий по газовым вопросам и условия транзита с 2020 года, а также прямые покупки газа Украиной.

Действующий контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом» на транзит в Европу российского газа истекает 31 декабря 2019 года. Пока стороны не договорились об условиях его продления.

«Газпром» требует от «Нафтогаза» отказа от претензий к российской компании в международных судах. Киев не намерен отказываться от судебных претензий, а также настаивает на том, что новое соглашение должно быть заключено с новым юридическим лицом — оператором газотранспортной системы (ГТС) Украины.

Исполнительный директор «Нафтогаза» Игорь Витренко заявлял, что контракт по транзиту газа должен быть заключен не позднее 13 декабря этого года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что работа по заключению соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» ведется, однако остается очень мало времени.

Теги: Россия, Украина, газовый контракт
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