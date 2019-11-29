Минобороны показало видео пуска ракеты «Тополь» с полигона Капустин Яр

Российские военные провели испытания 28 ноября в Астраханской области. Как сообщили в министерстве, учебная боевая часть ракеты поразила условную цель на казахстанском полигоне Сары-Шаган

Фото: Телеканал "Звезда"

Министерство обороны показало видео пуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Тополь» в Астраханской области. Запись опубликовал телеканал «Звезда».

Пуск ракеты был произведен днем 28 ноября с полигона Капустин Яр. Как сообщили в Минобороны, «Тополь» преодолел более 3 тыс. км, после чего учебная боевая часть ракеты успешно поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Еще один запуск с полигона Капустин Яр состоялся 26 июля. 30 сентября Минобороны отчиталось об учебно-боевом пуске ракеты комплекса «Тополь-М» шахтного базирования с космодрома Плесецк. Она успешно поразила цель на Камчатке.