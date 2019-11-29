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Минобороны показало видео пуска ракеты «Тополь» с полигона Капустин Яр
Российские военные провели испытания 28 ноября в Астраханской области. Как сообщили в министерстве, учебная боевая часть ракеты поразила условную цель на казахстанском полигоне Сары-Шаган
Фото: Телеканал "Звезда"

Министерство обороны показало видео пуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Тополь» в Астраханской области. Запись опубликовал телеканал «Звезда».

Пуск ракеты был произведен днем 28 ноября с полигона Капустин Яр. Как сообщили в Минобороны, «Тополь» преодолел более 3 тыс. км, после чего учебная боевая часть ракеты успешно поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Еще один запуск с полигона Капустин Яр состоялся 26 июля. 30 сентября Минобороны отчиталось об учебно-боевом пуске ракеты комплекса «Тополь-М» шахтного базирования с космодрома Плесецк. Она успешно поразила цель на Камчатке.

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Минобороны отчиталось о пуске ракеты «Тополь» с полигона Капустин Яр

Как сообщало министерство в конце мая, всего на 2019–2021 годы запланировано проведение пусков девяти межконтинентальных баллистических ракет: два пуска ракеты «Сармат», три пуска МБР «Ярс» и четыре пуска МБР «Тополь».

«Тополь-М» разработана Московским институтом теплотехники. Дальность ее полета составляет 11 тыс. км, стартовый вес — 46,5 т. Ракеты стоят на вооружении Ракетных войск стратегического назначения как в шахтном варианте, так и на колесном шасси в варианте подвижного грунтового ракетного комплекса.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Минобороны, «Тополь», Капустин Яр, испытания
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