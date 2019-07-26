Российские военные запустили межконтинентальную баллистическую ракету

Минобороны заявило об успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Тополь» с полигона Капустин Яр в Астраханской области

Ракетный комплекс «Тополь-М» (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

С полигона Капустин Яр в Астраханской области был осуществлен пуск межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Тополь». Об этом сообщает Минобороны России, передает ТАСС.

«Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан). Задачи пуска выполнены в полном объеме», — говорится в сообщении военного ведомства.

Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Тополь» с ракетой РТ-2ПМ предназначен для поражения всех типов стратегических целей в любых условиях боевого применения.

В мае Минобороны сообщило, что в 2019–2021 годах планирует провести пуски девяти межконтинентальных баллистических ракет: два пуска МБР «Сармат», три пуска МБР «Ярс» и четыре пуска МБР «Тополь».

В феврале с космодрома Плесецк был произведен учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 «Ярс» с разделяющейся головной частью. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на Камчатке. Целью запуска было подтверждение тактико-технических и летных характеристик перспективного ракетного комплекса.

