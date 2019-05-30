Минобороны запланировало пуск девяти баллистических ракет до 2021 года

Минобороны России планирует в 2019-2021 годах провести пуски девяти межконтинентальных баллистических ракет. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте госзакупок.

Согласно документам, ведомство объявило конкурс на закупку услуг по страхованию ответственности за возможное причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц "при осуществлении космической деятельности для нужд Минобороны России в 2019-2021 годах.". Согласно этим планам, Минобороны намерено провести два пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», три пуска МБР «Ярс» и четыре пуска МБР «Тополь».

Кроме того, ведомство запланировало три пуска тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5», один пуск ракеты-носителя «Ангара-1.2», семь пусков ракеты-носителя «Союз 2.1.в» и четыре пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а».

Стоимость услуг по страхованию за каждый пуск МБР «Тополь» и «Ярс» составит более 295 тыс. рублей. Один старт «Сармата» обойдется в более 5,2 млн рублей.

В апреле текущего года президент России Владимир Путин говорил о выходе ракеты «Сармат» на завершающую стадию испытаний.

Проект стратегической ракеты «Сармат» Путин продемонстрировал общественности весной 2018 года в ходе послания Федеральному собранию. При весе свыше 200 т «Сармат» имеет короткий активный участок полета, что замедляет перехват ракеты средствами противоракетной обороны. Кроме того, у нее практически нет ограничений по дальности полета, заявлял Путин.

Серийное производство новых ракет «Ангара» начнется в Омске в 2023-2024 года. В семейство входят три носителя: легкая «Ангара-1.2», средняя «Ангара-А3» и тяжелая «Ангара-А5».

Первый запуск ракеты «Ангара-А5М» запланирован на 2025 год. Первый полет ракеты «Союз-5» планируется осуществить в 2022 году, а поставку заказчику осуществят в 2021 году.