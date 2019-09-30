Минобороны отчиталось о пуске ракеты «Тополь-М» с Плесецка

Минобороны отчиталось о пуске ракеты «Тополь-М» с Плесецка

С космодрома Плесецк военные провели учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Тополь-М» шахтного базирования, она успешно поразила цель на Камчатке, сообщили в Минобороны, передает «РИА Новости».

«Целью пуска являлось подтверждение летно-технических характеристик данного ракетного комплекса», — заявили в военном ведомстве. Все поставленные цели и задачи были полностью выполнены, пуск подтвердил техническую готовность ракет «Тополь-М», добавили в Минобороны.

В июле Минобороны запустило ракету комплекса «Тополь» с полигона Капустин Яр в Астраханской области, она поразила условную цель на полигоне Сары Шаган в Казахстане.

В мае в военном ведомстве рассказали, что в 2019–2021 годах планируют провести пуски девяти межконтинентальных баллистических ракет. Речь идет о двух пусках ракеты «Сармат», трех пусках МБР «Ярс» и четырех пусках МБР «Тополь».