Минобороны отчиталось о пуске ракеты «Тополь» с полигона Капустин Яр

Минобороны отчиталось о пуске ракеты «Тополь» с полигона Капустин Яр

Российские ракетные войска запустили межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Тополь» с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

После запуска учебная боевая часть ракеты «с заданной точностью» поразила условную цель на казахстанском полигоне Сары-Шаган. Задачи пуска выполнены «в полном объеме», заявили в Минобороны.

30 сентября межконтинентальную баллистическую ракету «Тополь-М» шахтного базирования запустили с космодрома Плесецк. В результате она успешно поразила цель на Камчатке.

Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Тополь» с ракетой РТ-2ПМ предназначен для поражения всех типов стратегических целей в любых боевых условиях.

Ракеты «Тополь-М» стоят на вооружении Ракетных войск стратегического назначения как в шахтном варианте, так и на колесном шасси в варианте подвижного грунтового ракетного комплекса.